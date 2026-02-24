クッキーで使うスパイスの定番といえば、シナモンやジンジャーなど。そんな中、まさかの“カレールー”を使ったレシピとは……!?

ハウス食品が運営するInstagramの公式レシピアカウントが公開したリール動画が、話題を呼んでいます。

まず用意するのは、食塩不使用のバター50g。600Wの電子レンジで20秒ほど加熱して柔らかくしたら、40gの砂糖を加えて泡だて器で練るように混ぜ合わせます。

なお、今回の分量は約25枚分。卵1/2個とプライムジャワカレーの中辛を大さじ1加え、さらにミックス。

ホットケーキミックス150gを加えてゴムベラで汁気がなくなるまで混ぜたら、ギャバンのホールタイプのクミンを小さじ2加えて、さらに混ぜ合わせます。

出来上がった生地をラップではさんで2〜3ｍｍの厚さになるよう伸ばし、クミン小さじ1を追加で表面に。上から軽くおさえて型で抜いたら、ほとんどの工程が完了!

あとはクッキングシートを敷いた天板に並べて、170℃のオーブントースターで5～8分焼き上げるだけ。​あら熱が取れたら天板から取り出して冷ませば、至福のクッキーが……!!

カレールーとホットケーキミックスから生まれたとは想像しがたい、洗練された雰囲気に驚きます。

ハウス食品のInstagramにはこの他にも、スパイスやルーを使ったおしゃれなレシピが盛りだくさん。今回のレシピに心をつかまれた人はぜひ、その他の投稿もチェックしてみては?