大人気のぷっくりシールですが、2月20日11時より、ちいかわマーケットに『Chiikawa Baby ミニミニぷっくりシール(全5種)』が登場します!

🍼新商品🍼

『Chiikawa Baby ミニミニぷっくりシール(全5種)』

各440円(税込)

ぷくぷくまるくて&キラキラかがやく

あかちゃんが いっぱいシール🐥🐥🐥

一生かけて まもりたい

大切な たからもの帳にぺたり💎

#ちいかわマーケット にて

2/20(金)11時発売🍼

『Chiikawa Baby ミニミニぷっくりシール(全5種)』

入手困難なぷっくりシール、しかも「ちいかわ」のあかちゃんのシールだなんて、これは嬉しい!! 絶対に手に入れたいですね。

このニュースに、「うわぁぁー欲しいー」「キラキラあかちゃんいっぱいで、宝物帳に貼りたくなる可愛さ」「推しのだけでも買いたいな」と期待と歓喜の声が。しかし一方で、「かわわわわわわ!! かわいすぎるし欲しすぎるけど…買えるのか…?競争率やばそう…」「金曜仕事だわー、休憩が12時半だわー(泣)」「働いてる人は買えない(泣)」「このシール絶対ほしいから、受注にしてほしい」と嘆く人も。なんとか、多くの人の手に届してほしいです。

価格は440円。発売日は、2月20日11時スタートです! なお、同時に「Chiikawa Baby」のソフビフィギュアやフレークシールなども販売されますので、ぜひ、チェックしてみてくださいね。