俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画に出演。キャンディーズ以来に行ったというアイドルのコンサートを明かした。

小沢仁志

キャンディーズ以来のアイドルのコンサート

アイドルのコンサートに行くかという話題から、小沢は「この間、映画でSnow Manの佐久間(大介)と仕事してから仲良くてさ」と切り出し、「2年連続で12月にあいつらの東京ドームコンサートに行ってて。(自分がアイドルのコンサートに行くのは)キャンディーズ以来じゃん」と打ち明ける。

そして、小沢は「それがもうすごくて。すげえなと思いながら。あんな5万人……永ちゃんのコンサートも新国立競技場で6万人いたけど、ノリが違うじゃん? すごいなと思って」と絶賛。「昔はなかったかな? 今のアイドルってゴンドラで回るだろ? あいつら気球で来たんだ! 東京ドームって気球で回るんだと思って見てたら、下見たらスタッフが手押しで押してる。意外にこれが一番安全なんだなって(笑)」と、コンサートで新鮮に思ったことを明かした。

さらに、小沢は「それで大介が気球で前に来たときに、『おーい』って俺らに手を振ってくれたわけ。その時に、なんかアイドルと友だちかも、みたいな。初めて思ったね。生まれてはじめて」とうれしそうに振り返っていた。