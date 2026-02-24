「人生いろいろだな」――第2子の誕生を迎えたお笑い芸人の有吉弘行が15日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演し、芸能界のベビーラッシュや、50代で子育てに向き合う今の心境を赤裸々に語った。

有吉弘行

「だって俺がアイツらと出会ったのが、16歳とか17歳だから…」

妻で元アナウンサー・夏目三久さんとの間に第2子が誕生し、「俺もそうだし、ザキヤマとかビビる大木とか。ますだおかだの岡田さんもそうだしさ。50代で子供生まれた人が多くて」と話した有吉。さらに、「まさかニコルとみちょぱの子供と同い年でしょ?」と現在妊娠中の藤田ニコルと池田美優の名前を挙げ、「だって俺がアイツらと出会ったのが、16歳とか17歳だから。そんな子供みたいな相手と、自分ちの子供がほぼ同い年っていう。驚くよ」と感慨深げにつぶやいた。

続けて、ますだおかだ・岡田圭右の長女で、タレント・岡田結実が第1子を出産したことに言及。父親の岡田には、再婚相手との間に誕生した2人の子供がおり、「1歳か2歳だと思うんだよ。そしたら、結実ちゃんに子供ができて。お父さんのところと、自分のところの子供が、ほぼ年変わんない」と驚がくすると、アシスタントのアルコ＆ピース・平子祐希も、「すごい話」と感嘆。有吉は、「いろいろだな、人生はって思うよね。いやあ、参ったね。本当に。疲れるな～」とジョーク交じりに笑った。

また、平子が、中学生になる2人の子供について、「あっという間。一瞬です。いっぱい抱きしめといてください」と切なげに話すも、「あら、そう?」とピンと来ない様子の有吉。「夜泣きの時期なんか、ママも僕も“大変で寝れないね”なんてしゃべってたけど。今は、夜ごとに奥さんと、そのころの動画をずっと観てる」と語る平子に、「まあ、そうだよな。そのときは大変でやり過ごしてしまうけど……」と共感しつつ、「13年経ったら、俺なんてもう64歳超えてるからな。はぁ、ゾッとする(笑)」とぼやいていた。