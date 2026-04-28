ピン芸日本一決定戦『R-1グランプリ2026』(カンテレ・フジテレビ系)で24代目王者に輝いた今井らいぱちが18日、ニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン0(ZERO)』のパーソナリティを担当。番組放送後、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」でアフタートークが配信された。

今井らいぱち

今井らいぱちの『オールナイトニッポン0(ZERO)』に辛辣な意見

アフタトーク冒頭、今井が「疲労困憊でございます。頭も身体も声も」と言い、「反省会みたいなことをさせていただくならば、どうだったんですかね? 聴いていらっしゃる皆さんは2時間耐えられたのか。楽しかったのか。はたまた聴いてられなかったのか。どんな感想をお持ちなのかがまず気になるところですね。たぶん(このアフタートーク収録が)終わってエゴサしまくると思います」と話すと、リスナーがコメントした番組感想をこのアフタートーク中に調べてもいいとスタッフから許可が。

早速感想を調べた今井は「皆さん、すごい量はつぶやいてくれてます」と喜んだあと、「もうオチつけることは諦めた?」「芯がないのにモノマネや格安キャラをやり始めるから、もうめちゃくちゃ。終わったら本人聴き直してみろ」などというコメントを読み上げ、「辛辣ですねぇ」と反応。

厳しい意見の連続にスタッフとともに思わず笑ってしまいながら、「でも、これは真摯に受け止めて」「すごいポジティブな人間なので、あんまり喰らわないので落ち込まないので、『うわっ、言われてる』とは思うのですが。そこが良くないところなのかもしれないんですけど、落ち込んでても仕方がないので、次に向かって頑張りたいと思うのですが(笑)。できることは限られてますからね、人間って。自分のできるできないは判別して、自分のできることを一生懸命頑張っていきたいなと思います」と意気込んでいた。