明治が販売するたまご型のミルクチョコレート「ツインクル」は、2025年11月に発売45周年を迎えた。2026年11月までの間、アニバーサリーを記念した様々な企画を展開中。その一環として、サンリオのリトルツインスターズとコラボレーションした「ツインクル×リトルツインスターズ お星さまのシール帳セット」を、2月17日に発売する。

近年、SNSを中心に「平成女児」ブームが話題となっているが、1980年から販売を開始したチョコレート菓子「ツインクル」もまた、特に1990年代、平成女児の皆さんから愛された商品だ。発売当初からおまけとしてシールが封入されており、カラフルな銀紙に包まれたコロンとした出で立ちと、振るとシャカシャカと中に入ったキャラクターのチョコレートやハートラムネ、こんぺいとう、ミンツの音が鳴り、食べるまで何が出てくるかわからないワクワクから、今なお世代を超えて愛されている。

今回、「ツインクル」の45周年を記念して、同じ“お星さま”モチーフで大人気のキャラクター・リトルツインスターズとの初めてのコラボが実現。ツインクルちゃんとリトルツインスターズの限定デザインのキラキラ輝くホログラムシール、シール帳、スライダーポーチと、リニューアルされたツインクルがセットになった「ツインクル・リトルツインスターズ お星さまのシール帳セット」を発売する。価格は2,398円。

また「ツインクル」は、45周年を記念して、2月3日以降商品パッケージとおまけシールのデザインを大幅リニューアルした。テーマは「女の子の好きなものを詰め込んだ宝石箱」。心ときめく様々なシーンを描いた、カラフルなデザインを楽しめる。シールにはスマートフォンやPCの裏に貼っても楽しめるよう、四角いステッカータイプも登場。シール裏面には、「ツインクル」のキャラクター「ツインクルちゃん」のファッションコーデポイントが描かれている。

さらに、リニューアル後の「ツインクル 5粒」を、“平成女児”文化を愛する人気インフルエンサー4名が楽しむ動画も公開予定。インフルエンサーは、りちさん、HARUさん、平成女子♡めぐさん、yokopiさんが登場。ツインクルのシールでシール帳を作ったり、リニューアルデザインの中でお気に入りのものを探したりと、新しいツインクルを楽しむ様子をおさめた動画となっている。