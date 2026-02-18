セブン‐イレブンで2月19日から、「アイカツ」キャンペーンがスタート。初代スクールドレスの「アイカツ!カード」が復刻します!
今回の「アイカツ」キャンペーンは、セブン‐イレブンにて対象のキャンディー菓子を3個買うと、「アイカツ!カード」1枚がもらえるというもの。しかも、初代スクールドレスの「アイカツ!カード」が復刻するんです! 金箔&キラキラ仕様がたまりません!!
SNSでは発売前から大きな話題となっており、「アイカツカードが復活?! ヤッタァ!嬉しすぎる!アイカツカード!」「なつー!! アイカツカード集めてたなぁー!!!」「うわああああああ!!! いちごちゃんたちの初代スクールドレスが金箔キラキラで復活とか…泣ける…」「!?!?!?平成戻ったかと思った嬉しすぎる」「10年前くらいのポスト? と確認してしまった。 今だった。嬉しいですね!」「がちで狙いに行くがちです」といった声が続々と。執筆時点までに6.7万ものいいねが集まっています。
カードは全6種。アイカツファンにはたまらないラインアップとなっています。なお、各店先着18枚の数量限定です!
- 星宮いちご … 各店先着5枚
- 霧矢あおい … 各店先着2枚
- 紫吹 蘭 … 各店先着2枚
- 有栖川おとめ … 各店先着2枚
- 藤堂ユリカ … 各店先着5枚
- 神崎美月 … 各店先着2枚
対象菓子は以下10点。
- ハイチュウ グレープ
- ハイチュウ ストロベリー
- すッパイチュウ レモン味
- うまイチュウ 青りんご味
- ハイチュウ つぶつぶベリーミックス
- ハイチュウ プレミアム 巨峰
- ハイチュウ プレミアム ヨーグルト味
- すッパイチュウ プレミアムレモン
- ハイチュウ アソート
- ハイチュウミニ 小袋
争奪戦必至のアイカツカード。またいつ再会できるか分からないので、この機会をお見逃しなく!!
✨🎀予告🎀✨#アイカツ キャンペーン— セブン‐イレブン・ジャパン (@711SEJ) February 16, 2026
2月19日(木)AM10:00~
対象のキャンディー菓子を3個買うと
「アイカツ！カード」を1枚プレゼント🎁
初代スクールドレスの「アイカツ！カード」が復刻！
金箔＆キラキラ仕様のカードが魅力的😍
❣️❣️芸能人はカードが命❣️❣️