セブン‐イレブンで2月19日から、「アイカツ」キャンペーンがスタート。初代スクールドレスの「アイカツ!カード」が復刻します!

今回の「アイカツ」キャンペーンは、セブン‐イレブンにて対象のキャンディー菓子を3個買うと、「アイカツ!カード」1枚がもらえるというもの。しかも、初代スクールドレスの「アイカツ!カード」が復刻するんです! 金箔&キラキラ仕様がたまりません!!

SNSでは発売前から大きな話題となっており、「アイカツカードが復活?! ヤッタァ!嬉しすぎる!アイカツカード!」「なつー!! アイカツカード集めてたなぁー!!!」「うわああああああ!!! いちごちゃんたちの初代スクールドレスが金箔キラキラで復活とか…泣ける…」「!?!?!?平成戻ったかと思った嬉しすぎる」「10年前くらいのポスト? と確認してしまった。 今だった。嬉しいですね!」「がちで狙いに行くがちです」といった声が続々と。執筆時点までに6.7万ものいいねが集まっています。

カードは全6種。アイカツファンにはたまらないラインアップとなっています。なお、各店先着18枚の数量限定です!

星宮いちご … 各店先着5枚

霧矢あおい … 各店先着2枚

紫吹 蘭 … 各店先着2枚

有栖川おとめ … 各店先着2枚

藤堂ユリカ … 各店先着5枚

神崎美月 … 各店先着2枚

対象菓子は以下10点。

ハイチュウ グレープ

ハイチュウ ストロベリー

すッパイチュウ レモン味

うまイチュウ 青りんご味

ハイチュウ つぶつぶベリーミックス

ハイチュウ プレミアム 巨峰

ハイチュウ プレミアム ヨーグルト味

すッパイチュウ プレミアムレモン

ハイチュウ アソート

ハイチュウミニ 小袋

争奪戦必至のアイカツカード。またいつ再会できるか分からないので、この機会をお見逃しなく!!