沖縄県名護市にある動植物公園「ネオパークオキナワ」公式にポストされた、こちらのキツネザルの写真。目を輝かせて見上げる視線の先に、いったい何があると思いますか?

何でしょう、この全身から溢れ出る期待感。表情といいポーズといい、激かわです!

ペットを飼っている方なら分かるかもしれませんが、動物がこの表情を見せるときって、やっぱりアレしかないですよね? というわけで、正解はこちらです!

スタッフがバナナを持っているときの表情!!(もり)

(@neopark754より引用)

キラッキラの視線の先には、「バナナを持ったスタッフさん」が居たんです。「早くちょうだい」っていう感じの圧がすごいですよね(笑)。

この投稿に、SNSでは「ガン見www」「おめめが希望に満ちてキラキラ」「バナナほしい圧がめちゃ可愛く現れています」「ヌイグルミみたいだ」といった声が。また、キツネザルの気持ちになって「それはもしや、バナナですか!?」「バナナ!!くれるんかな?」「あと三本(さんぽん)ください」とアフレコする人も。こんな顔で見上げられたら、何本でもあげたくなっちゃう!!

みなさんもぜひ、おねだりするときの参考にしてみては? (笑)