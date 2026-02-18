ローソンは、2月24日から、全国のローソン店舗(一部店舗での取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンスア100は除く)で、TVアニメ『メダリスト』のオリジナルグッズを販売する。描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドやグリッター缶バッジが登場する。

2月24日より、ローソン店頭・@Loppi・HMVでTVアニメ『メダリスト』のオリジナル商品を、数量限定で販売する。 青森・秋田・岩手・山形・富山・石川・福井・新潟・和歌山・京都北部・兵庫西部・徳島・香川・高知は2月25日発売、北海道・九州・中国地域・愛媛は2月26日発売。数量限定につき、なくなり次第販売終了。

@Loppiでの受付期間は2月24日12：00～3月30日23：30、お渡し日は7月30日。期間内でも数量に達し次第予約終了となる場合がある。

アクリルスタンド(全4種・各1,980円)

アクリルスタンド(全4種・各1,980円)はコミック棚にて販売、@Loppi・HMV&BOOKS onlineでも、単品販売(各1,980円)を行う。

グリッター缶バッジ(全4種ランダム・660円)

グリッター缶バッジ(全4種ランダム・660円)は、コミック棚にて販売。店頭では全4種のランダム形式での販売、@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは、全4種の単品ランダム販売(660円)とコンプリートセット(2,640円)での販売となる。

(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会

(C)Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです。

※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。 ※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。

※各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。