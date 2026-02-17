ルームウェアブランド「SNIDEL HOME(スナイデル ホーム)」は、バンダイの「たまごっち」との初コラボレーションアイテムをオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて2月17日より先行発売開始、2月20日より全国店舗にて発売する。またモデルに櫻坂46・守屋麗奈を起用した企画ページを2月12日より公開する。

宇宙からやってきた、ヘンテコカワイイ”たまごっち”のアイテムをデリバリー。たまごっち達がSNIDEL HOMEのルームウェアを纏い、ルームパーティーを楽しむ 特別なひと時。SNIDEL HOMEらしい柔らかなニュアンスカラーをメインに愛らしさが溢れるグラフィカルなデザインのニットシリーズや、どこか懐かしい90's風ドットイラストのアイテムを多彩にラインアップ。ここでしか手に入らないドキドキとワクワクがつまったスペシャルコレクションとなっている。

ニットカーディガン(10,780円)は、ルームウェアを纏ったたまごっち達の絵柄が愛らしいカーディガン。袖には星や雲を描き、カラフルなデザインに仕上げた。背面にはSNIDEL HOMEのロゴと虹の絵柄を入れ、キャッチーな1枚に。たまごっちデバイスや、月や雲をモチーフにしたオリジナルのボタンもポイント。

ニットショートパンツ(7,260円)は、フロントはたまごっちの名前や星のジャガードをアシンメトリーに施し、背面には眠っているつきっちのジャガード、右後ろのポケットにはたまごっちの後ろ姿を刺繍したショートパンツ。ふっくら柔らかなはき心地で、お好みのトップスを合わせて幅広く着回しができるアイテムだ。

ニットプルオーバー(8,800円)は、同シリーズのカーディガンと同じ絵柄を使用したプルオーバー。グランスリーブで動きやすいシルエットに仕上げている。

ニットパーカー(11,880円)は、胸元にはたまごっちの顔を描いたワッペンと、“S”のサガラ刺繍が入ったパーカー。背中にはダブルネームのロゴジャガードを大きく施している。ファスナーの引き手には、たまごっちデバイスのモチーフを使用し、デザインに遊び心を加えた。

ニットヘアターバン(4,840円)は、アイマスクやナイトキャップなど、ルームウェアを纏ったたまごっち達を、肌触り柔らかなニットターバンにデザインした商品。たまごっちの顔を刺繍であしらい、リボンターバンやアイマスクなどのグッズを立体的に表現している。

ニットルームシューズ(6,600円)は、履き心地の良いニットスリッパ。ふかふかとした立体感のあるアッパーは、たまごっちデバイスをイメージしたサガラ刺繍入り。インソールは片方にたまごっちの絵柄、もう片方はロゴを刺繍したアシンメトリーなデザインだ。

ぬいぐるみチャーム(4,950円)は、たまごっちの顔を刺繍であしらい、リボンターバンやアイマスク、ルームウェアなどのグッズを立体的に表現したぬいぐるみチャーム。バッグやポーチなどに付けて、一緒に春のお出かけをお楽しみいただける。雑貨アイテムのみ、いちごっちも登場している。

ニットソックス(4,180円)は、たまごっちの絵柄とロゴとスターの絵柄を刺繍したアシンメトリーなデザインのニットソックス。アパレルと同素材の生地を使用しており、足先まで温かく柔らかな素材で仕上げている。

スマホストラップ(5,720円)は、たまごっちをビーズで繋いだカラフルなスマホストラップ。それぞれにたまごっちの絵柄入りのプレートとたまごっちデバイスのモチーフ、雲のモチーフをデザインしている。ストラップホルダーは取り外しが可能なので、バッグチャームとしても活用できる。

ヘアクリップ(4,950円)は、たまごっち達をモチーフにした3個セットのミニヘアクリップ。台紙にはオリジナルで部屋のイラストを描き、たまごっち達がおうちパーティを楽しめるような心ときめくパッケージに仕上げた。前髪やサイドの後れ毛を留めやすいサイズに仕上げている。

ニットブランケット(9,680円)は、たまごっちをSNIDEL HOMEのロゴとともにデザインした、全身を包み込める大きさのニットブランケット。絵柄はまめっちとくちぱっち、ふらわっちが並んだAパターンと、みみっち、めめっちといちごっちが並んだBパターンの2種類を用意。膝掛けやソファのカバーリングなど、幅広いシーンで楽しめる。春の新生活へ向けたギフトにもおすすめ。

たまごっちならではのカラーのドット絵をプリント柄で表現した、カラフルでポップなシリーズが本コラボレーションに特別に登場。開襟シャツ(8,910円)、ロングパンツ(8,910円)は、まるっち、まめっち、いちごっちなどの人気なたまごっち達やたまごっちデバイス、アルファベットロゴを散りばめたプリントを全面に施した商品。SNIDEL HOMEらしく、襟元や裾にさりげなくピコレースをあしらっている。

(C)BANDAI