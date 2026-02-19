タリーズコーヒーでは2月18日より、「トムとジェリー」とのコラボレーション商品を展開中! トートバッグやボトルなどキュートな商品が多数ラインアップされているのですが、その中でもイチオシなのが、タフィーが主役のマグキャップ。めちゃくちゃ可愛いんです!!

マグキャップに新作登場🐭☕️

タフィーがホイップにダイブ!!したフィギュア

くすっと笑えるデザインで、コーヒータイムがもっと楽しく✨

2/18(水)発売です♪

(@Tullys_jpより引用)

こちらは、「トムとジェリー マグキャップ(ホイップへダイブ)」です。このタフィーのお尻、可愛すぎませんか!? コーヒー飲み飲み、ツンツンしたいです!

顔が見えないのにこんなに可愛いって……、そんなキャラクター、ほかにいるでしょうか? しかも、どの角度から見ても可愛いんです。生クリームに頭からダイブしちゃうとか、トムとジェリーの世界観も感じられて最高です! デスクで使えば、目に入るたびにクスっと笑ってしまうこと間違いなし。最高の癒しアイテムですね。

SNSで紹介されると、「な、なぁに、これ… かわいすぎるんだが…たふぃ」「これ!これほしい!ダイブしてんの可愛すぎー」「特にフタしたいものはないんだけれど欲しくなっちゃうね～～」「これは罪 可愛すぎるw」「これの何が良いって、 顔から突っ込んでるところ」「天才すぎる、」と大人気。コーヒー党の筆者も、今からタリーズに行こうと本気で思っちゃってます!笑

価格は1,890円。なお、同コラボではほかにも可愛いアイテムが満載です。気になる方は、今すぐタリーズへ!