2025年2月末をもって休館期間に入った帝国劇場。これまで使用されてきた劇場の家具や備品を記念グッズにして販売するプロジェクト「帝劇 Legacy Collection」が話題となっていますが、その全30アイテムがこのほど公開されました。

/

帝劇 Legacy Collection集大成!

「帝劇プレミアムリメイク」

商品ラインナップ発表✨📣

＼

.

帝劇の歴史を紡いできた建材や劇場備品が、帝劇の温もりを感じられる家具から小物までの全30アイテムに生まれ変わりました✨🎉

.

1/17(土)12:00より発売!

(@NewHISTORY2025より引用)

「帝劇プレミアムリメイク」

今回リメイクされたのは、客席のモケット生地、広く温かみのあるロビーや喫茶を彩る照明、ロビーの手摺りの木や、手摺りを支えるトチとマホガニーの木をスライスして挟んだ突板アクリル材、希少性の高いスウェーデン産インペリアルレッドやブラックスェードを使用したロビー柱の自然石など。

リビングの顔となるチェアやテーブル、照明などの家具から、ボールペン、日めくりカレンダーなどの小物アイテムまで、全30アイテムがラインナップされているのですが、どれも温かく落ち着いた雰囲気でありながら、スタイリッシュなデザインがとっても素敵です。

販売期間は1月17日12時～3月1日。ZOZOTOWNが展開するラグジュアリー&デザイナーズブランド専門のオンラインモール「ZOZOVILLA」にて販売されます。

価格は6,600円～352,000円と少々高価なラインナップとなっていますが、いずれも、帝劇の歴史と思い出が詰まった確かな素材といい、著名なデザイナーが手掛けた洗練されたデザインといい、それだけの価値は十分にあると思います。

なお、同コレクションの発売を記念して、同期間中、日比谷シャンテ3階特設会場(東京都千代田)およびKARIMOKU RESEARCH CENTER(東京都港区)の2会場にて、アイテムを間近に見たり、体感することのできるイベント 「帝劇 Legacy Collection展 －2026 Winter－」が開催されるそうです。

購入を迷っている方、帝劇に思い入れのある方はぜひ、足を運んでみてくださいね。