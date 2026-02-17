2月4日からスタートしたマクドナルドのCM、ご覧になりましたか? これまで、多くの有名人を起用してきた同CMに、今回はまさかの人物が登場! SNSで大きな話題となっています。

話題の登場人物はこちらの3人。みなさん、見覚えありませんか??

どこか懐かしい感じがしている方も少なくないはず。正解は、東京書籍出版事業部公式から発表します!!

こちらの映像に出演されているのは

中学校英語教科書『NEW HORIZON』に出てきたALTの方々で

緑色のジャケットの方が

アン・グリーン先生(平成18～23年度)

紫色のセーターの方が

メアリー・ブラウン先生(平成24～27年度)

水色のカーディガンの方が

エレン・ベーカー先生(平成28～令和2年度)です

(@tokyoshosekibooより引用)

そうなんです! みなさんが中学校でお世話になったALTの歴代先生なんです! 平成18年度～令和2年度(2006年度～2020年度)までに3人の先生が登場。

3人の正体を知ると……「ベーカー先生久しぶり泣泣泣」「メアリーブラウン先生の世代かなぁ…」「やっぱりアン・グリーン先生だ…!!!」「中学の時教科書がエレンベーカーだったな 懐かしいわ」などなど、懐かしむ声が続出。どの先生にお世話になったかで、世代がバレてしまいますね(笑)。

また、予想外のコラボに「人生でマックと東京書籍がコラボするなんて思わないじゃん」「まさかのコラボ笑笑笑笑」「エレン先生に何させとんねん笑」「教科書会社がなに解説してんだよwww」とツッコんでいる人も見受けられました。

思わぬ“先生”との再会に、SNSは懐かしさと驚きで大盛り上がり。あなたの心に残っているALTの先生は、どの世代でしたか? マクドナルドの新CM、しばらく話題が続きそうです。