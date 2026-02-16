今年で46回目の開催となる「ヤマザキ “春のパン祭り”」。今回はシンプルな平皿「白いフレンチディッシュ」と交換できるのですが、必要な点数はもちろん30点!

ということで今回は、山崎製パン公式が公開している点数一覧をピックアップ。これさえあれば、どのパンが何点なのか一目瞭然です。

2026年版

#春のパンまつり 点数一覧

いよいよ春のパンまつりが明日から開催

ホームページより一足お先に、今年の対象商品&点数一覧をまとめました!

保存・引用どちらもご自由にどうぞ

(@yamazakipan_cpより引用)

春のパン祭りがスタートしてまだ2週間あまりですが、みなさん、どのくらい集められたでしょうか?

シールの種類は「1点」「2点」「3点」のほかに、「0.5点」「1.5点」「2.5点」というシールもあったりして、計算がちょっと大変。最後に「0.5点足りない…」なんてことも。そうならないためにも、この一覧表を保存して、計画的かつ確実に30点集めたいですよね!

一覧表の登場に、SNSでは「一覧表、 今回 初めて見ました…(笑)」「点数だけならダブルソフト一択だけど…、毎回買っているのがルヴァンバターロール(マーガリン入り)」「前回0.5点足りずに最終日迎えた(笑)」「お皿2枚目指して割引コーナー行く〜♡」「今年は何枚いけるかな?」といった声が寄せられています。

ちなみに、一覧表の商品を全部足すと「37点」になります。毎朝ダブルソフトを食べまくるのもよし! 全商品コンプリートしてみるのもよし! それぞれの祭りを楽しみながら、今年も白いお皿をゲットしちゃいましょう!!