2026年度末をもって卒業する「Suicaのペンギン」。一緒に電車に乗ることはなくなってしまうかもしれませんが、これからは、おうちであなたの帰りを待っていてくれるかも!?
みなさまの声にお応えして、Suicaのペンギン 特大ぬいぐるみと抱っこサイズぬいぐるみの受注生産を検討させていただくことになりました🙌
2/6(金)より、お迎え希望者を募る予定です。またこちらでご案内しますので、どうぞよろしくお願いします☺️🐧
今回受注生産されるのは、身長50cmの「Suicaのペンギン 抱っこサイズぬいぐるみ」と、本物とほぼ同等の体長約75cm「Suicaのペンギン 特大ぬいぐるみ」の2体。いずれも、あまりの人気に完売状態が続いていたのですが、このほど、受注生産されることに!
このニュースに、SNSでは「やったー!ありがとうございます〜!」「えー!!!!!こないだほしー!って言ったところすぎて泣いてる」「あーーーー!うれしい! 待っていました!!応募します!!」と歓喜の声が続々と寄せられています。
2月6日より、お迎えしてくれる希望者を募る予定とのこと。早くお迎えして、毎日ハグしたいですね。
