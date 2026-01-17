「リラックマ」や「すみっコぐらし」など、数々の癒し系キャラクターを生み出してきたサンエックスが今、平成を彩ったキャラたちを紹介する「#平成ハピハピコレクション」を公式Xで展開中。SNSで話題となっています。
見た瞬間に懐かしい!?
あのころみんなのそばにいた、
平成を彩ったキャラたちが大集合!
その名も「#平成ハピハピコレクション」🌟
あのころのハッピーをもう一度🎵
.
続報をお楽しみに🍒💕
みなさんの思い出に残っているキャラや、
気になったキャラをコメントで教えてね🍀
(@sanx_officialより引用)
「ハムちゃん商店街」に「スターキューティー」「わんわんわんこ」「なかよしネット」など、平成女児が大好きだったキャラクターたち、懐かしいですね。そして、やっぱり可愛い!
メモ帳やシール、ペンケースなど、文具売り場で見かけることが多く、見慣れたキャラクターではあるものの、中には、「あの子もサンエックスだったのか」と今更ながら知ったものもあったりして。いつの時代もサンエックスは、かわいい癒しキャラであふれていますね。
この投稿に、SNSでは「懐かしすぎてやばい…」「ぶるぶるどっぐ大好きな平成一桁女児でした…!」「うさちゃんクリニックにおいでよめっちゃ好きだった〜〜〜〜」「ハムちゃんカレーのプロフィール帳持ってます…!懐かしい気持ちでいっぱいです!」「わんわんわんこハムちゃん食堂ほんまに、青春」「心がときめき限界突破しておる」といった反応が続々と寄せられています。
みなさんの側にいたキャラクターは、どんな子でしたか? 名前を忘れてしまっていても、サンエックスの「キャラクターギャラリー」をのぞけば、きっと見つかります。気になる方は、チェックしてみてくださいね。
