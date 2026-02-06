タカラトミーは2月13日より、着せ替え人形「リカちゃん」とファッションブランド「SAILORS」がコラボレーションした「リカちゃんくじ×セーラーズ」を、全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー店舗にて順次発売する。
「セーラーズ」は、1980年代の原宿カルチャーを象徴する伝説のカジュアルファッションブランドで、「セーラーくん」のマークや、ポップでカラフルなマリンテイストのアイテムが特徴的。今回は、そんなセーラーズの洋服を着用したリカちゃんのドールや、「セーラーくん」のマークがプリントされたリカちゃんの洋服や雑貨など、全24種+ラスト賞が登場する。
1回935.00円。2月13日より順次、全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー(一部店舗を除く)にて発売される。ラインナップはこちら。
リカちゃん ドール3種
通常サイズのドールは、赤いミニスカートのチアスタイルや、カラフルなトレーナーにストライプパンツのカジュアルスタイル、ストライプのオーバーオールスタイルで登場。
リカちゃんドレススタジャン
セーラーくんがプリントされた紫色のスタジャン。
リカちゃん小物 ブランケット&クッション
セーラーくんがプリントされたブランケットとクッションのセット。選べる全2種。
ポーチ
トートバッグ
“リカちゃん”と“セーラーくん”がデザインされ、裏表どちらも楽しいリバーシブル仕様のポーチとトートバッグ。
ぷちリカちゃん
セーラーズのファッションスタイルに身を包んだ「ぷちリカちゃん」。自立可能な設計(くつ着用時)で、手や足を動かしてポージングを楽しむことができる。選べる全5種。
リカちゃんドレストレーナー
ポップでレトロなテイストの着せ替えを楽しむことができるトレーナー。選べる全4種。
ミニクリアポーチ
ダイカットキーチェーン
ポーチ(大)
ミニクリアポーチやダイカットキーチェーンにはプラフックが付属しており、バッグやポーチなどに付けて持ち歩くこともできる。ポーチには、チアスタイルのリカちゃんとセーラーくんがデザインされている。
【ラスト賞】リカちゃん 赤いスタジャンスタイル
最後の1個を引くともらえるラスト賞には、海外セレブが着用したことでも知られる赤色のスタジャンに、髪飾りのリボンやチェックのスカートや靴など“レトロかわいい”赤色のコーディネートでまとめた「リカちゃん」が登場。
(C)TOMY