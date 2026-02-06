タカラトミーは2月13日より、着せ替え人形「リカちゃん」とファッションブランド「SAILORS」がコラボレーションした「リカちゃんくじ×セーラーズ」を、全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー店舗にて順次発売する。

「セーラーズ」は、1980年代の原宿カルチャーを象徴する伝説のカジュアルファッションブランドで、「セーラーくん」のマークや、ポップでカラフルなマリンテイストのアイテムが特徴的。今回は、そんなセーラーズの洋服を着用したリカちゃんのドールや、「セーラーくん」のマークがプリントされたリカちゃんの洋服や雑貨など、全24種+ラスト賞が登場する。

1回935.00円。2月13日より順次、全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー(一部店舗を除く)にて発売される。ラインナップはこちら。

リカちゃん ドール3種

通常サイズのドールは、赤いミニスカートのチアスタイルや、カラフルなトレーナーにストライプパンツのカジュアルスタイル、ストライプのオーバーオールスタイルで登場。

リカちゃんドレススタジャン

セーラーくんがプリントされた紫色のスタジャン。

リカちゃん小物 ブランケット&クッション

セーラーくんがプリントされたブランケットとクッションのセット。選べる全2種。

ポーチ

トートバッグ

“リカちゃん”と“セーラーくん”がデザインされ、裏表どちらも楽しいリバーシブル仕様のポーチとトートバッグ。

ぷちリカちゃん

セーラーズのファッションスタイルに身を包んだ「ぷちリカちゃん」。自立可能な設計(くつ着用時)で、手や足を動かしてポージングを楽しむことができる。選べる全5種。

リカちゃんドレストレーナー

ポップでレトロなテイストの着せ替えを楽しむことができるトレーナー。選べる全4種。

ミニクリアポーチ

ダイカットキーチェーン

ポーチ(大)

ミニクリアポーチやダイカットキーチェーンにはプラフックが付属しており、バッグやポーチなどに付けて持ち歩くこともできる。ポーチには、チアスタイルのリカちゃんとセーラーくんがデザインされている。

【ラスト賞】リカちゃん 赤いスタジャンスタイル

最後の1個を引くともらえるラスト賞には、海外セレブが着用したことでも知られる赤色のスタジャンに、髪飾りのリボンやチェックのスカートや靴など“レトロかわいい”赤色のコーディネートでまとめた「リカちゃん」が登場。

「リカちゃんくじ×セーラーズ」リカちゃん 赤いスタジャンスタイル

(C)TOMY