バンダイスピリッツは「一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～」(1回700円)について、2026年5月1日より再販売を行う。取扱店は、セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗など。

「一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～」のコンセプトは、子どもの頃たまごっちと過ごした「あのころのお部屋」。平成初期の懐かしさを感じるアイテムがラインナップに揃う。

A賞 一番くじ限定！ キラ2レインボー Original Tamagotchi

A賞「一番くじ限定！ キラ2レインボー Original Tamagotchi」は、初代「たまごっち」の欧米版「Original Tamagotchi」に、ピンクを基調としたレインボーやキラキラ光るシャボン玉をデザインした平成感満載の一番くじ限定デザインのたまごっち。本体部分はクリア素材＆ラメ入りの特別仕様。

B賞 なつかしまめっちルームライト

B賞「なつかしまめっちルームライト」は、1997年発売「トリプルキャラコットキーチェーン」デザインのまめっちルームライト。まめっちの素朴なお顔がとっても可愛らしいアイテムで、スイッチを付けるとお部屋がやわらかい光で包まれる。

C賞 てんしっちのたまごっち コンパクトミラー

C賞「てんしっちのたまごっち コンパクトミラー」は、てんしっちのたまごっちデザインのコンパクトミラー。パール感のあるとってもかわいい仕上がりで、片面は通常の鏡・片面は拡大鏡。全3種で選べる。

D賞 ときめくテーブルウェア

D賞「ときめくテーブルウェア」(全4種・選べる)は、陶磁器製のお皿ところんと丸いフォルムがかわいいグラスのテーブルウェア。どこか懐かしい平成レトロデザインの選べる全4種。

E賞 あのころのハンドタオル

E賞「あのころのハンドタオル」は、綿タオル3種・ジャガードタオル3種の選べる全6種のハンドタオル。

F賞 きらきらラバーチャーム

F賞「きらきらラバーチャーム」(全20種・選べない)は、たまごっち本体デザイン8種、『アイビーズ』デザイン6種、平成レトロデザイン6種のラバーチャーム。クリア＆ラメ素材のたまごっちデザインラバーチャームは、画面部分に窓が開いていて、好きな風景を背景にして、さまざまな場所でSNS風写真を撮ることができる。

G賞 なつかしステーショナリー

G賞「なつかしステーショナリー」(全5種・選べる)は、平成時代を過ごした小学生なら誰しもが持っていたプロフィール帳1種と、メモ帳＆ステッカーセット4種の選べる全5種。プロフィール帳は、バインダー仕様のためお友達とプロフィール交換ができる。

また、プロフィールページだけではなく、罫線入りのノートページとシールページも付属した豪華仕様。プロフィールページ10枚、ノートページ30枚、シールページ1枚。

ラストワン賞 みみっちぴょこぴょこぬいぐるみ

最後の1個をひくと手に入るラストワン賞は、「みみっちぴょこぴょこぬいぐるみ」。手を握ると、みみっちらしく片耳がぴょこぴょこと動くギミック付きのぬいぐるみ。

ダブルチャンスキャンペーン

購入した後に応募できるダブルチャンスキャンペーンでは、「A賞 一番くじ限定！ キラ2レインボー Original Tamagotchi」と同一の賞品を50個用意。応募期間は発売日～2026年08月末日。

(C)BANDAI