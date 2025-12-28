おサルさんの中でも、陽気でユニークなイメージの強いワオキツネザル。この時期、暖を取るスタイルも独特なんです。

暖の取り方もさまざまです。

(@itozu_zooより引用)

こちらは、北九州市にある動物園「到津の森公園」で暮らすワオキツネザルたちです。ヒーターが天井に据え付けてあるので、その下でみんなで温まろうとしているのですが、１匹、おかしいですよね?

マダガスカル島からきた彼らは寒さに弱いため、ヒーターの近くで暖をとらずにはいられないのは分かるのですが、にしてもこの暖の取り方はおかしすぎる!! 全力で暖を取りにいってます(笑)

この画像がポストされると、「その体勢よwww」「エキセントリックすぎるw」「ケツ丸出しで1番暖かいとこ占領してる子良すぎる」「癖強すぎるwwww」「まさにワオ!ですね笑」と爆笑の嵐。また、インパクト抜群なキメ顔も相まって、「なんか怖いw」「いきなりこれだとホラーよね(笑)」という声もちらほら。執筆時点までに10万ものいいねを獲得しています。

苦手な寒さも笑いに変えちゃうユニークなワオキツネザル。この時期どんな風に過ごしているのか、現地で観察してみては？ きっと、身も心もあったまりますよ。