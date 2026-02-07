普通、日光浴というと、縁側に座ってゆっくりしたり、砂浜や原っぱに寝っ転がったりするものですが、沖縄県名護市にある動植物公園「ネオパークオキナワ」では、キツネザルたちが大胆な日光浴を楽しんでいる模様。

開脚日光浴☀️(くに)

#ネオパーク #ワオレムール #キツネザル

(@neopark754より引用)

体全体が陽にあたるよう、四肢で檻の天井にぶら下がるキツネザル。見事なV字開脚です!!

沖縄とはいえ、マダガスカル南部から来た彼らにとって日本の冬は寒くて仕方ないのかもしれませんが、にしても、来園者のみなさんに向かって、揃いもそろってお尻丸出しとは(笑)。顔がまったく見えませんね。

この光景に、「おけつの日干しか～(^-^)」「あわーーー!ふわふわおケツカーニバル!」「いつ見ても堂々としてて最高ですねw」とみなさんほっこり。顔は見えなくても、しっかり心を温めてくれたようです。

こんな姿が見られるのも、冬季限定かも!? お天気のいい日を見計らって、キツネザルに会いに出かけてみては?