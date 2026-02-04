人間なら2歳頃に訪れる“イヤイヤ期”。ところが、和歌山アドベンチャーワールド(和歌山県白浜町)のペンギンの赤ちゃんは、生後わずか4か月にして早くも反抗期に入ったようです……笑。

＼ エンペラーペンギンの赤ちゃんの成長記録🐧/

.

【1月28日撮影 120日齢】

2025年9月30日に誕生したエンペラーペンギンの赤ちゃん。

イヤイヤ期、突入?

(@aws_officialより引用)

お腹が減っていないのか、気分じゃないのか、それとも好みのお魚じゃないのか……。飼育員さんが魚を差し出すと、「イヤイヤ」と言わんばかりに首を横に振る赤ちゃんペンギン。本当にイヤイヤ期の子どもそのものです。

「大きすぎたかな?」と小さめの魚を差し出してみても、全く無反応。さらに別の魚を選んで口元に近づけると……、今度は「ズーンッ」と大きく下を向いてしまいます。そして、最後は観念したのか、ついに大きなお魚をペロリ。食欲には勝てなかったようです(笑)。

終始そっぽを向いたままの赤ちゃんペンギンと、困りながらも優しく向き合う飼育員さん。この様子に、「ペンギンも嫌な時には首を振るんだw可愛すぎるw」「絵に描いたようなイヤイヤ期で笑った」「明確に意思表示しててわろたwww 表情豊かで可愛いなぁ。振り回されても満更でもない飼育員さんよ…笑」「飼育員さんも一緒に首を横に振ってて面白い笑」「スンッ……て感じの顔もかわいい」と、みなさんほっこり。執筆時点までに7万ものいいねが寄せられています。

反抗期も立派な成長の証。次はどんな姿を見せてくれるのか、これからの成長がますます楽しみですね。