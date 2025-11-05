シマシマのしっぽが印象的なワオキツネザルですが、タンポポを渡したところ……? 千葉県・市川市にある市川市動植物園の公式X@ichikawa_zoo)がポストした写真が話題になっています。

ワオキツネザルにタンポポをプレゼントすると

こうなります

(@ichikawa_zooより引用)

タンポポを見つめ、においを嗅ぐワオキツネザル。

食べられると判断し、タンポポにかぶりつくワオキツネザル。

「ん〜美味」とドヤ顔をきめるワオキツネザル。

まさかタンポポを食べちゃうとは(笑)。どうやらワオキツネザルには、花を愛でるという選択肢はないようです!!

まるで3コマ漫画のようなこの投稿に、「花より団子、いい顔してやがる」「美味しいのかな」「3枚目の『食ったで。』って感じのドヤ顔最高すぎる(笑)」「可愛い〜可愛いよぉぉ〜〜〜!!」といったコメントが続々と。また、『チェンソーマン』第40話「恋・花・チェンソー」で、主人公・デンジが花を食べるシーンを思い出す人もちらほら。

どんな時も愛嬌たっぷりのワオキツネザル。何をしても許してあげたくなっちゃうから不思議ですよね。

ちなみに、こちらのワオキツネザルには市川市動植物園で会うことができます。食欲旺盛(?)なワオキツネザル、ぜひ会いに行ってみてくださいね。