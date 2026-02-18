アルプス山脈やヒマラヤ山脈などの山岳地帯に生息する大型の齧歯類「マーモット」をご存知でしょうか? 彼らは、危険が迫るとホイッスルのような警戒音を発するのだとか。そんなマーモットのぬいぐるみマスコットが、アミューズのカプセルトイに登場します!

📣5月発売予定✨

『マーモットのもっとっと絶叫ぬいぐるみ』500円

大人気のマーモットのもっとっと❗️おなかを押すと「アー!!」と叫ぶよ🤩

とってもゆかいな音声機能付きのマスコット🌈ボールチェーン付きでいつでもどこでも叫び放題👍

(@AMUSE_capsuleより引用)

こちらが、マーモットのカプセルトイ「マーモットのもっとっと絶叫ぬいぐるみ」です。その名のとおり、おなかを押すと「アー!!」と絶叫するという仕掛けが。これは楽しそうですね。

SNSで紹介されると、「これ欲しいww」「興奮した時用に常備したいwwwwwww」「仕事中ずっと代わりに叫んでてもらいたい」「これは防犯にもなるかも!」といった声が。自分の代わりに叫んでもらえばストレス解消に。また、ボールチェーン付きなので、ランドセルやバッグに付けて持ち歩けば防犯ブザーとしても大活躍です。

ラインアップは、「もっとっと」「はまもと」「アー太郎」「やまもと」の全4種。どの子も可愛いですが、SNSでは「やまもとぉぉぉーーーーーー」「マーモットってだけで面白かったのに『やまもと』って名前がいて最高w」「はまもと可愛すぎる」などなど、ネーミングセンスにほっこり。

それぞれの性格は……、「もっとっと」は基本的にむちむちされても無抵抗だけど、たまに叫ぶこともあるのだとか。「アー太郎」は叫びたいお年頃。「はまもと」はおせんべいが大好物で、「やまもと」は、ご飯は横取りしてでも食べたいタイプだそうです。「はまもと」と「やまもと」は食いしん坊コンビなんですね(笑)。

発売日は5月、1回500円です。どんな「アー!!」なのか気になる方は、ぜひ、ゲットしてくださいね。