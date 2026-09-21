バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「めじるしアクセサリー」より、2026年9月第4週に発売するアイテムを一挙にご紹介します。

※情報は9月15日時点、発売時期は変更となる可能性があります。

▶【今週発売!】9月第4週「めじるしアクセ」一気見はこちらから！

【再販】原神 スライム めじるしアクセサリー

  • 【再販】原神 スライム めじるしアクセサリー

    【再販】原神 スライム めじるしアクセサリー

2026年9月第4週発売の「原神 スライム めじるしアクセサリー」は、2026年4月に発売した商品の再販売。「原神」の作中に登場するスライム全8種が揃う。

  • 発売時期:2026年9月 第4週
  • 価格(税込):300円
  • 種類数:全8種
  • 風スライム

    風スライム

  • 岩スライム

    岩スライム

  • 雷スライム

    雷スライム

  • 変異雷スライム

    変異雷スライム

  • 草スライム

    草スライム

  • 水スライム

    水スライム

  • 炎スライム

    炎スライム

  • 氷スライム

    氷スライム

fisher-price めじるしアクセサリー

  • fisher-price めじるしアクセサリー

    fisher-price めじるしアクセサリー

2026年9月第4週発売の「fisher-price めじるしアクセサリー」は、1930年にアメリカで誕生して以来、世界中で愛されるベビー・プリスクールおもちゃブランド「フィッシャープライス」の人気トイをめじるしアクセサリーにしたアイテム。

  • 発売時期:2026年9月 第4週
  • 価格(税込):400円
  • 種類数:全5種
  • チャターフォン（クラシック）

    チャターフォン（クラシック）

  • バイリンガル・ゲームコントローラー

    バイリンガル・ゲームコントローラー

  • コーンポッパー

    コーンポッパー

  • コーヒーカップ歯固め

    コーヒーカップ歯固め

  • チャターフォン

    チャターフォン

ドラゴンボール めじるしアクセサリー4

  • ドラゴンボール めじるしアクセサリー4

    ドラゴンボール めじるしアクセサリー4

2026年9月第4週発売の「ドラゴンボール めじるしアクセサリー4」は、「ドラゴンボール」の魅力的なアイテムやキャラクターのめじるしアクセサリー第4弾。

  • 発売時期:2026年9月 第4週
  • 価格(税込):300円
  • 種類数:全5種
  • ホイポイカプセル

    ホイポイカプセル

  • ブルマのバイク

    ブルマのバイク

  • 大猿悟空

    大猿悟空

  • カリン

    カリン

  • 仙豆

    仙豆