バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「めじるしアクセサリー」より、2026年9月第4週に発売するアイテムを一挙にご紹介します。

※情報は9月15日時点、発売時期は変更となる可能性があります。

【再販】原神 スライム めじるしアクセサリー

【再販】原神 スライム めじるしアクセサリー

2026年9月第4週発売の「原神 スライム めじるしアクセサリー」は、2026年4月に発売した商品の再販売。「原神」の作中に登場するスライム全8種が揃う。

発売時期:2026年9月 第4週

価格(税込):300円

種類数:全8種

風スライム

岩スライム

雷スライム

変異雷スライム

草スライム

水スライム

炎スライム

氷スライム

fisher-price めじるしアクセサリー

fisher-price めじるしアクセサリー

2026年9月第4週発売の「fisher-price めじるしアクセサリー」は、1930年にアメリカで誕生して以来、世界中で愛されるベビー・プリスクールおもちゃブランド「フィッシャープライス」の人気トイをめじるしアクセサリーにしたアイテム。

発売時期:2026年9月 第4週

価格(税込):400円

種類数:全5種

コーンポッパー

コーヒーカップ歯固め

チャターフォン

ドラゴンボール めじるしアクセサリー4

ドラゴンボール めじるしアクセサリー4

2026年9月第4週発売の「ドラゴンボール めじるしアクセサリー4」は、「ドラゴンボール」の魅力的なアイテムやキャラクターのめじるしアクセサリー第4弾。

発売時期:2026年9月 第4週

価格(税込):300円

種類数:全5種

ホイポイカプセル

ブルマのバイク