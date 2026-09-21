バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「めじるしアクセサリー」より、2026年9月第4週に発売するアイテムを一挙にご紹介します。
※情報は9月15日時点、発売時期は変更となる可能性があります。
【再販】原神 スライム めじるしアクセサリー
2026年9月第4週発売の「原神 スライム めじるしアクセサリー」は、2026年4月に発売した商品の再販売。「原神」の作中に登場するスライム全8種が揃う。
- 発売時期:2026年9月 第4週
- 価格(税込):300円
- 種類数:全8種
fisher-price めじるしアクセサリー
2026年9月第4週発売の「fisher-price めじるしアクセサリー」は、1930年にアメリカで誕生して以来、世界中で愛されるベビー・プリスクールおもちゃブランド「フィッシャープライス」の人気トイをめじるしアクセサリーにしたアイテム。
- 発売時期:2026年9月 第4週
- 価格(税込):400円
- 種類数:全5種
ドラゴンボール めじるしアクセサリー4
2026年9月第4週発売の「ドラゴンボール めじるしアクセサリー4」は、「ドラゴンボール」の魅力的なアイテムやキャラクターのめじるしアクセサリー第4弾。
- 発売時期:2026年9月 第4週
- 価格(税込):300円
- 種類数:全5種