昨年、カプセル自販機に登場し話題となったあの「なつかない猫 ぬいぐるみ」から、待望の第二弾発売が決定! 今回は、柄の入った5匹の猫が登場。どの子もやっぱり、なつかないらしいです……笑。

大好評のカプセルトイなつかない猫の第二弾

「なつかない猫ぬいぐるみ2」が出ます!

Qualia様@Qualia_45_ より

5月中旬に発売予定

今度の猫は柄がある!

どんな模様の猫もやっぱりなつかない!

全国のカプセルトイ売り場でシャーされてね!

(@sekonaoより引用)

ぬいぐるみデザイナー・せこなお(@sekonao)さんが手掛ける「なつかない猫」、反抗的なビジュなのになぜか気になる、かわいい存在ですよね。

昨年の6月に、ボールチェーン付きのぬいぐるみになってクオリアのカプセル自販機に登場するや否や、大きな話題に。あまりの人気ぶりに、同年11月に再販。そしてこのほど、待望のシリーズ第二弾の発売が決定。5月中旬より、全国のカプセルトイ売り場に登場します!

今度の猫たちは、柄の入った「おばあちゃんちの猫」「交番の猫」「本屋さんの猫」「八百屋さんの猫」「あの子の猫」の5匹。どんな模様になっても、やっぱりヤンノカ感がハンパないですね(笑)。

このニュースに、ファンからは「2弾きたああああああああああああ」「おばあちゃん家の猫、めっちゃイイな!」「やっぱかわいいな」「早くシャー言われたい」「第二弾激アツ! 自分への誕プレに買うぞ」と、歓喜の声が続々と寄せられています。

1回500円。昨年ゲットできなかった人も、もっとシャーされたい人も、5月までワクワクしながらお待ちください!