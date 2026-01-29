子どもの頃、ベネッセコーポレーションの「進研ゼミ 小学講座」を受けていたあなた!「コラショ」の目覚まし時計、使っていましたよね? その懐かしの歴代「めざましコラショ」が今、ミニチュアサイズになってカプセルトイ自販機に並んでいるんです!

みてみてー!

ぼくが小さくなって、ガチャになったんだって!

.

どのぼくに会えるかは

まわしてからのお楽しみだよ!

(@shinkenzemipromより引用)

こちらが、「めざましコラショ」を再現したガチャ「めざましコラショ ミニチュアコレクション」です。登場初期のものもあって、とっても懐かしいですね。

ラインナップは、2000年モデル、2004年モデル、2009年モデル、2020年モデル、2025年モデルの全5種。SNSで紹介されると、「わぁあ!かわい!コンプリートしたいな」「2009年モデルの小学生のときずっと使ってた。懐かしい」「1番右ので起きてた!!!」「2000年モデルのめざまし時計今も家にあるよ」「コラショ大好きな4年生息子とコンプしたい」と話題に。コラショも嬉しそうです!

1回400円。どれが出ても嬉しいですが、思い出のコラショが出たら胸アツですね。懐かしのコラショと再会したい方は、今すぐ、カプセルトイコーナーへ!!