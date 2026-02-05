バレンタインデー直前ということで、好きな人に、友達に、自分へのご褒美にとたくさんのチョコを用意している人も多いと思いますが、アミューズメント施設の「モーリーファンタジー」でも、超絶かわいいチョコが手に入るのだとか!?

この とてつもなく可愛いアイシャドウパレットをみてください。

(@mollyfantasy_ofより引用)

かわいいパレットですね。ケースだけだと完全に「ガーナチョコレート」ですが、開けてびっくり!! 中身はなんと、アイシャドウパレットになっているんです。

ケースのカラーとアイシャドウのカラーが実際のガーナチョコとリンクしていて、とってもおしゃれ。しかも、中のアイシャドウは本物で、実際にメイクに使用することができるのだとか。なんとなく、甘い香りが漂ってきそうです(笑)。

SNSで紹介されると、「マジで美味しそうなコスメ!!色もめっちゃ使いやすそ〜」「本物みたいで可愛い」「可愛すぎてキュートアグレッション起きた。美味しそうだし、見た目も最高」「何千円かかっていいからほしい」「ポーチに入ってたらお直しのたびに幸せになれそう…コンプしたくなる可愛さだね」と大好評。女子のハートを鷲掴みにしちゃってます!!

サイズは横11.0㎝×縦5.8㎝。2月6日から順次プライズに登場します! 食べることはできませんが、友チョコの代わりに渡したり、彼女にとってあげたら喜ばれそうですね。

ちなみに、ガーナチョコとコラボした限定プライズはほかにも。

どれもキュートなラインアップとなっていますので、気になる方は、お近くのモーリーファンタジーへ!!