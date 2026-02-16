リングに立った瞬間、表情が変わった――。お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平は5日、公式YouTubeチャンネル『有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ!!】』で、フワちゃんの再デビュー戦をそう振り返る。入場時の派手さとは対照的に、試合が始まると一切ふざけず、緊張感をまとった姿。その変化こそが、再起を懸けた覚悟だったという。有田が見た“プロレスラー・フワちゃん”の現在地とは。

フワちゃん

「相変わらず受け身もしっかりしてる」フワちゃんのプロレス力

SNS上の不適切発言が批判を受け、芸能活動を休止していたタレントでYouTuberのフワちゃん。昨年に女子プロレス団体・スターダムへの入団を発表し、プロレスラーとして活動を再スタート。昨年の12月29日には東京・両国国技館で行われた「STARDOM DREAM QUEENDOM 2025」で、師匠である葉月選手と対戦し、本格的な再デビューを果たしている。

会場でもゲスト解説を務めていた有田は、「素晴らしかったですね」と一言。フワちゃんが入場時にZAZYの羽をつけていたことに触れ、「正直、『もうやめてくれ、また調子に乗って』と思う人もいたかもしれませんが」としつつ、「試合が始まりますよってなった瞬間から、顔がキリっと変わって、緊張感のある顔になった。試合はふざけませんって、笑顔も見せずにやっていたのが(観客にも)伝わったと思う」と真摯な姿勢を評価。

そして、「相変わらず受け身もしっかりしてるし、攻め受け両方とも素晴らしかったですよ。いろんな面でノーミスで終わらせたんじゃないかな」と手放しで称賛し、「やっぱ新人だなというのもなく。大技もあったり、細かい技もやってましたしね」と振り返った。

さらに、試合終了後には控室でもフワちゃんと会ったそうで、「アザがすごかったよ。もう至るところ、ボロッボロ。生傷みたいなのがすごくて」と終了後の舞台裏も。「これからどうなっていくか分かりませんけど」としつつ、「よく頑張った、素晴らしかったですよ」と賛辞を送っていた。