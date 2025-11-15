「クオリティすごい高い」「憧れちゃう」フワちゃん“復帰動画”、佐久間宣行氏が大絶賛

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が12日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。芸能活動を休止していたタレントでYouTuber・フワちゃんについて語った。

フワちゃん

「洗練された感じ」「動画カッコよかった」

女子プロレス団体「スターダム」に入団し、プロレスラーとして活動を再開することを発表したフワちゃん。今月7日には、公式YouTubeチャンネルで「フワちゃん、活動再開します!!!」と題した動画を投稿したが、佐久間氏は、「単純にVTRのクオリティがすごい高い。ビックリ」と称賛。「あれ作れる人、あんまりいないですよ。普通にディレクターとしてもいない」と感嘆し、「洗練された感じで完璧に戻ってきたっていう。動画カッコよかったなぁ」としみじみつぶやいた。

一方で、自身については、「“おしゃれ面白い”映像が得意なディレクターっているんですけど。俺はそうじゃないです(笑)」と自虐気味。「フワの編集も憧れちゃう」と語り、「“おしゃれ面白い”っていうの、すごいいいですよね。俺は違うわけですよ」と吐露。以前は、“オタク面白い”と言われていたそうだが、「俺ぐらいのオタクは普通じゃない? オタクではなくなって、何なんだろう? と思って」と思案しつつ、「最近は、“楽しい面白い”ですね。ただのバカ。楽しいおじさんですから(笑)」と自称していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。