お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が22日、公式YouTubeチャンネル『有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ!!】』を更新。プロレスラーとして再起をはかるフワちゃんに言及した。

フワちゃん

フワちゃんと「連絡は取り続けている」と明かした有田哲平

SNS上の不適切発言が批判を受け、芸能活動を休止していたタレントでYouTuberのフワちゃん。今年11月には、女子プロレス団体「スターダム」への入団を発表し、プロレスラーとして活動を再スタート。29日に東京・両国国技館で行われる「STARDOM DREAM QUEENDOM 2025」で本格デビューを果たす。

フワちゃんと「連絡は取り続けている」と話した有田は、「僕がプロレス好きなんで。でも、“プロレス行けよ!”とか、そんな話はしたこともない。本人が、“ちゃんとプロレスをやりたい”って思ったみたい」と告白。「ホントに知らないうちに、アメリカ行ったり。僕らの夢である『レッスルマニア』も観に行ってる」「本気で取り組みたいと思ったみたいで、イギリスにプロレスの修行に行ったり」とフワちゃんの“本気度”を明かした。

また、過去にテレビ番組の企画で、2度リングに上がっているフワちゃんだが、有田は、「プロレスで言うと3戦目ということになるんだけど。やっぱちょっと違うんだよね。これは3戦目って思わないほうがいい」と指摘。「“復帰戦”にしとこうかもできるわけじゃん? 話題づくりでね。でも、ちゃんと入団してるから。新人がデビューするって形になる。だから、3戦目とはワケが違う」と説明し、「真面目に一生懸命やって当たり前。前みたいに、“意外とできるな～”じゃきかない」とキッパリ語った。

プロレスファンだけでなく、世間からも注目を集めるフワちゃんのデビュー戦。「トラブルを起こして消えたことをみんな知ってますから。この試合は相当な注目だと思う」と話すと、チュートリアルの福田充徳も、「世の中の見方がガラッと変わる可能性もある」と期待。一方で、有田は、「“こいつスター気取りじゃん。適当にやってんな”ってなったら、逆に一気に離れてしまう」と危惧しながら、「本人はわかってるし。今はもう前の栄光とか全部置いて、一からやろう! って気持ちになってる」と話した。

「なんせ後輩みたいなのが出る。バラエティ仲間というか……」「大丈夫か? 頼むぞ! みたいな感じじゃん。我が子に近いというか」と“親心”も見せた有田。注目度の高い試合となるため、「“レスラーとして普通だね”みたいな目線になっちゃったら、またプロレスの中で復活するのも大変」という心配もありつつ、「そこにいる目の肥えたファンたちが、“お～! 頑張ってるじゃん!”ってなったら、一発でチャンスつかめますから。2026年はトップ前線に行けるかもしれませんからね。これは楽しみ」とエールを送っていた。

視聴者からは、「フワちゃんのことホントに思ってるのがすごくよくわかる」「這い上がる姿見せてほしい。頑張れフワちゃん」「彼女なりのやり方でガッツリ沸かせるレスラーになってほしい」「スターダムファンとしてまずは見守りたい」「フワちゃんの健闘を祈る」「フワちゃんのプロレス楽しみ」「名レスラーになってほしいです! 応援してます!」などの反響が寄せられている。