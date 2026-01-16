BANDAI SPIRITSは1月23日より、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」を、一番くじONLINE、一番くじ公式ショップ、麦わらストア等にて順次発売する。

「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」

今回の一番くじは、「ワンピース」悪魔の実の能力者シリーズ第3弾。一番くじのフィギュアブランドである「魂豪示像」フィギュアからギア5のルフィ、怪物強化のチョッパーをはじめ、小物入れやアクリルブロックなど全9等級45種+ラストワン賞が登場する。

発売日は1月23日。順次、一番くじONLINE、一番くじ公式ショップ、麦わらストアなどで発売される。1回850円。

【A賞】モンキー・D・ルフィ ギア5 魂豪示像

モンキー・D・ルフィのギア5になった姿が「魂豪示像」で登場。ギア5らしい関節の造りやエフェクト造形など、魂のこもった逸品となっている。全高約22cm。

「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」モンキー・D・ルフィ ギア5 魂豪示像

【B賞】トニートニー・チョッパー 魂豪示像

怪物強化の姿になったトニートニー・チョッパーが「魂豪示像」より立体化。全高約21cm。

「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」トニートニー・チョッパー 魂豪示像

【C賞】ピエール&ガン・フォール 魂豪示像

ピエールとガン・フォールが「魂豪示像」より立体化。ピエールの美しい羽の造形に注目。サイズは約25cm。

「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」ピエール&ガン・フォール 魂豪示像

【D賞】ブラックマリア 魂豪示像

能力を発動したブラックマリアの姿を「魂豪示像」で表現。サイズは高さ約16cm、幅約23cm。

「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」ブラックマリア 魂豪示像

【E賞】四角なのに死角無し 小物入れ

能力発動中のカクが小物入れになって登場。サイズは約約14cm。

「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」四角なのに死角無し 小物入れ

【F賞】ヘッドマグネット

全カイドウ、光月モモの助、マルコ、X・ドレークの能力発動中姿がヘッドマグネットになってラインアップ。どれが当たるかは開封してからのお楽しみ。サイズは約6～7cm。

「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」ヘッドマグネット

【G賞】アクリルブロック

悪魔の実の能力者たちがラインナップしたアクリルブロック。手配書パターンと、能力発動前後のイラストが描かれた2パターン用意されており、全18種ランダム。サイズは約7cm。

「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」アクリルブロック

【H賞】ジャガードタオル

悪魔の実のデザインがジャガードタオルに。全6種(選べる)で、サイズは約23cm。

「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」ジャガードタオル

【I賞】プリズムステッカーセット

アニメ放送ならではの名場面がプリズムステッカーになって登場。懐かしのエピソードやお好みのキャラクター全12種から選ぶことができる。サイズは約7cm(4枚セット)。

「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」プリズムステッカーセット

【ラストワン賞】センゴク 魂豪示像

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、能力発動中のセンゴクが「魂豪示像」より立体化。全高約27cm。

「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」センゴク 魂豪示像

なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、ワンピースの名シーンを締めくくるおなじみの「TO BE CONTINUED」が、約35cmの『THE GIGANT NAME』で立体化。キャンペーン期間は4月末日までとなっており、当選数は100個。

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション