バンダイスピリッツは、「一番くじ Lil ala mode ～Sweets Dresser～」(1回750円)を5月16日より順次発売する。

「Lil ala mode」は、イラストレーターmikko氏が手掛ける、子ねこのムースをはじめとした、キャミー、ラテ、スフレたちの日常を中心に、「好き」や「夢」をぎゅっと詰め込んだ、とびきりかわいくておしゃれな世界を描いたキャラクター。

「一番くじ Lil ala mode ～Sweets Dresser～」では、スイーツをモチーフにしたオリジナルの描きおろしイラストを使ったグッズが登場する。