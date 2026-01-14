バンダイスピリッツは、「一番くじ FRUITS ZIPPER ねえ？ねえ？ねえ？わたしの一番くじに気付いてる?」(1回700円)を4月10日より順次発売する。取扱店は、ローソン、一番くじONLINEなど。
「一番くじ FRUITS ZIPPER ねえ？ねえ？ねえ？わたしの一番くじに気付いてる?」は、FRUITS ZIPPERのデビュー日の4月10日に合わせて発売される。ラインナップは下記の通り。また、「C賞 マスコットフィギュア」(全7種・選べない)の画像も公開された。
- A賞 サークルタオル
- B賞 アクリルボード
- C賞 マスコットフィギュア
- D賞 アクリルスタンド
- E賞 ハンドタオル
- F賞 マルチリボン
- G賞 推したい名！ラバーチャーム
- H賞 コレクションステッカー
- ラストワン賞 クッション
- ダブルチャンスキャンペーン アクリルボード＆アクリルスタンド全種セット
SNSでは発売決定のポストに「やばいかわいいマスコット」「公式の情報来た！！一番くじすごすぎだよ 絶対引きたい どの賞も欲しすぎる」「これはおそらく人気過ぎて無ぇ、無ぇ、無ぇになるパターン」とファンからの熱いコメントが多数寄せられている。
