バンダイスピリッツは、「一番くじ FRUITS ZIPPER ねえ？ねえ？ねえ？わたしの一番くじに気付いてる?」(1回700円)を4月10日より順次発売する。取扱店は、ローソン、一番くじONLINEなど。

「一番くじ FRUITS ZIPPER ねえ？ねえ？ねえ？わたしの一番くじに気付いてる?」は、FRUITS ZIPPERのデビュー日の4月10日に合わせて発売される。ラインナップは下記の通り。また、「C賞 マスコットフィギュア」(全7種・選べない)の画像も公開された。

  • 「C賞 マスコットフィギュア」(全7種・選べない)

  • A賞 サークルタオル
  • B賞 アクリルボード
  • C賞 マスコットフィギュア
  • D賞 アクリルスタンド
  • E賞 ハンドタオル
  • F賞 マルチリボン
  • G賞 推したい名！ラバーチャーム
  • H賞 コレクションステッカー
  • ラストワン賞 クッション
  • ダブルチャンスキャンペーン アクリルボード＆アクリルスタンド全種セット

SNSでは発売決定のポストに「やばいかわいいマスコット」「公式の情報来た！！一番くじすごすぎだよ 絶対引きたい どの賞も欲しすぎる」「これはおそらく人気過ぎて無ぇ、無ぇ、無ぇになるパターン」とファンからの熱いコメントが多数寄せられている。