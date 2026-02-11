JR西日本は、2026年3月14日のダイヤ改正で、氷見線の列車を1本減便し、あわせて夜間に運転する列車の時刻を見直す。これにともない、城端線も見直しに。ダイヤ改正に合わせ、城端線・氷見線で「ICOCA」など交通系ICカードも利用できるようになる。

夜間を中心とした氷見線の列車見直しについて、「城端線・氷見線鉄道事業再構築実施計画に基づく地上設備改良工事に必要な時間を確保するため」(JR西日本金沢支社)と説明。現在、高岡駅を20時台以降に発車する氷見線の下り普通列車(氷見行)は同駅20時22分発・21時35分発・22時52分発の3本だが、ダイヤ改正後は同駅20時54分発・22時15分発の2本とし、1本減便するとともに、最終列車の発車時刻を37分繰り上げる。氷見駅を20時台以降に発車する上り普通列車(高岡行)は、現行の同駅20時16分発・20時56分発・22時9分発から同駅20時17分発・21時29分発・22時49分発に変更。最終列車は現行より40分繰下げとなる。

城端線は氷見線の変更に合わせ、おもに夜間の上りを見直す。現在、城端駅を20時台以降に発車する上り普通列車は同駅20時40分発・21時34分発・22時28分発。ダイヤ改正で20～21時台の列車を繰り上げ、同駅20時18分発・21時19分発とする。最終列車は現行通り同駅22時28分発に。城端線の下りも夜間に一部列車の時刻変更を予定している。

ダイヤ改正を行う3月14日から、城端線(新高岡～城端間)・氷見線(高岡～氷見間)でIC乗車券「ICOCA」サービスもスタート。各駅で交通系ICカード対応改札機を整備し、城端線・氷見線の全駅で「ICOCA」をはじめ、全国相互利用対象のICカード乗車券を利用できるようにする。城端線・氷見線から七尾線、IRいしかわ鉄道、あいの風とやま鉄道への乗継ぎについても、ICカード乗車券1枚で利用可能(ハピラインふくいの牛ノ谷駅以西、えちごトキめき鉄道の市振駅以東は利用不可)とのこと。「ICOCA定期券」のサービスも同時に開始する。