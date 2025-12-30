2026年3月14日のダイヤ改正で、ハピラインふくい、IRいしかわ鉄道、あいの風とやま鉄道の3社をまたぐ福井～富山間の普通列車が設定された。福井県、石川県、富山県の北陸3県を直通する普通列車の運転は「15年ぶり」だという。

福井～富山間直通の普通列車は上下各1本を設定し、いずれも夕方以降の時間帯に運転。下り普通列車は福井駅17時20分発・金沢駅18時45分発・富山駅19時44分着、上り普通列車は富山駅17時16分発・金沢駅18時30分発・福井駅19時50分着とされている。

下り・上りともに現行の列車は福井～金沢間と金沢～富山間でそれぞれ運転しており、ダイヤ改正を機に福井～金沢～富山間を直通する1本の列車に。金沢駅での乗換えが不要となることに加え、同駅の停車時間も現行の乗換え時間より1～2分短縮される。

福井発富山行の下り普通列車は金沢駅の7番のりばに停車(18時40分着・18時45分発)し、6番のりばに停車している金沢発七尾行の普通列車(18時52分発)へ同一ホーム乗換えが可能。富山発福井行の上り普通列車は金沢駅の1番のりばに停車(18時16分着・18時30分発)し、2番のりばに停車している金沢発大聖寺行の上り快速列車(18時20分発)へ同一ホーム上で乗り換えられる。金沢駅での接続改善により、他の列車への乗換えも便利になる。