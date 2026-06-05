JR東海は、静岡駅から御殿場駅まで1日1往復する臨時列車の特急「ごてんば」号を7月11日、8月29日、9月5日(いずれも土曜日)に運転すると発表した。かつて浜松駅から御殿場駅までの区間などで運転されていた「ごてんば」号のヘッドマークを掲出する。

「ごてんば」号は373系3両編成(全車普通車指定席)を使用し、上り(往路)は静岡駅7時15分発・清水駅7時28分発・富士駅7時49分発・御殿場駅8時54分着、下り(復路)は御殿場駅15時49分発・富士駅16時45分発・清水駅17時6分発・静岡駅17時18分着で運行する。

乗車の際、乗車券の他に指定席特急券が必要。各運転日1カ月前の10時から、全国のJR各社のおもな駅および旅行会社で販売する。指定席特急券は静岡駅、清水駅、富士駅から御殿場駅までの区間のみ販売し、静岡駅、清水駅、富士駅の各駅相互間は販売しない。定期券での乗車はできず、定期券を持っている場合でも普通乗車券の購入が必要とされている。

上り列車に乗車すると、「御殿場駅～須走浅間神社～須走口五合目」または「御殿場駅～御殿場口新五合目～水ヶ塚公園」の路線バス(富士急モビリティ運行)で利用できるバス往復運賃の割引券(300円相当)1枚が配布される。9月5日には、富士スピードウェイで開催される「KYOJO CUP」に合わせ、同日に運転する静岡発の上り「ごてんば」号に乗車し、車内と現地での特別な体験を組み込んだ観戦ツアーをJR東海ツアーズが販売予定。ツアーの詳細が決まり次第、JR東海ツアーズのサイトにて案内するとのこと。