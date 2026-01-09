アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON4』(毎週金曜12:00～配信予定)の第1回が9日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

瀬戸口心月の地元・鹿児島で一ノ瀬美空と“逃避行”

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークを展開する。SEASON4となる今回は、2025年に加入したばかりの6期生と先輩メンバーがペアを組み、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

第1回には、九州出身の5期生・一ノ瀬美空と6期生・瀬戸口心月が登場。瀬戸口の地元・鹿児島に到着した2人は、温泉の蒸気で蒸した卵や野菜が楽しめる「霧島温泉市場」へ。移動中の車内では、ちょっぴり緊張感を漂わせつつ、食べ物や運転免許の話題で距離を縮めていく。市場に到着すると早速、温泉たまごや蒸しいもをほおばり、「おいしすぎる!」と笑顔に。そこで、瀬戸口は、乃木坂46に加入してから、“気をつけていること”を打ち明ける。

お腹を満たした2人は、“瀬戸口ママ”おすすめのスポット「霧島神話の里公園」で、名物のスーパースライダーに挑戦。一人ずつリフトでスタート地点に向かうが、瀬戸口にハプニングが……。その慌てふためく姿に、一ノ瀬は、「かわいい(笑)」とほっこりした表情を浮かべる。スーパースライダーでは、一ノ瀬が先陣を切り、全長390メートルを滑走。桜島や錦江湾が一望できる絶景を楽しみながら、「ヤバいこれ!」「気持ちいい～!」と大興奮する。

アクティビティを楽しんだあとは、一ノ瀬が「一回泊まってみたかった」という温泉旅館「星野リゾート 界 霧島」へ。普段はなかなか泊まることがない豪華な客室に、「すごい! 素敵すぎる!」とテンションアップする。また、旅館近くの「霧島神宮」に向かった2人は、おみくじを引くことに。一ノ瀬は、「今年は引いたおみくじが全部よくない」とぼやいていたが、結果は果たして……。一方の瀬戸口は、初体験の“御朱印帳”に大感激する。

その後、旅館に戻り、「2人で話す機会がないから、今日は緊張してた」と心の内を明かした一ノ瀬。6期生の中で“年長組”の瀬戸口を、いつも気にかけているようで、「楽しめてる?」「お姉さんだから我慢してることもあるのかな? って」と心配を吐露。一ノ瀬は、「あいさつとか人との関わり方とか、ここで学んだ。だから、できないことばっかりだった」と振り返りつつ、瀬戸口の“謙虚な姿勢”を、「人として絶対大丈夫」「そのままで大丈夫」と称賛する。

一方の瀬戸口は、グループ活動の“悩み”を告白。一ノ瀬は、「ありのままが好きっていう人しか、乃木坂46にはいない」「4年いても、こんなにやさしい世界なんだってビックリする瞬間がいっぱいあるから。気にしなくていい」とやさしくフォロー。続けて、「人に言えなかった」という“つらい経験”を打ち明けた一ノ瀬は、“頑張り屋”な瀬戸口に対し、「ちょっと心配になっちゃう」とポツリ。「家族みたいな味方が、周りにいっぱいいるから」「いつでも笑わせるから頼ってね」と先輩らしく寄り添っていた。

