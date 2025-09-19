アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON3』(毎週金曜12:00～配信予定)の最終回が19日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

梅澤美波「(副キャプテンは)咲月しかいなかった」

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークが飛び出すなど、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

配信中の最終回は、3期生の梅澤美波と5期生の菅原咲月のキャプテン＆副キャプテンペアによる後編。石川・金沢を満喫した2人は、宿でまったりとした時間を過ごす。副キャプテン就任1年目の菅原は、「難しい。泣きそう……」と突然涙をあふれさせ、梅澤は、「私はめっちゃ助かってるけど、しんどすぎる?」と心配そうにフォロー。経験値が少ないゆえの“難しさ”を吐露する菅原に、「まだ上に先輩がいすぎるから、やりづらさはあると思う」と寄り添いつつ、「(副キャプテンは)咲月しかいなかった。自信を持ってほしい」と背中を押す。

また、これまで一人でキャプテンを担ってきた梅澤。「本当に楽になった」と感謝すると、菅原は、「よかった」と安堵の表情で、「ちょっとでも横にいて、少しでも負担を減らせたら」と自身の思いを伝える。そんな菅原に、梅澤は、“一番しんどかったこと”を打ち明け、「咲月には諦めないでほしい」「絶対やっといたほうがいい」とアドバイス。「私もまだいるから。今は背負うのやめよう?」「今は私だから大丈夫!」と力強く励まし、菅原はようやく笑顔に……。リーダーとしての重責を負う2人は、ファンの支えについても口にする。

心の内をさらけ出し、より絆が深まった様子の梅澤と菅原。2日目は、九谷焼の総合テーマパーク「九谷満月」で、ショッピングやランチを満喫。海鮮たっぷりの釜めしに舌鼓を打ちながら、自然とメンバーの話題で盛り上がる。次に向かった「ひがし茶屋街」では、おそろいの指輪づくりに挑戦。2人は、“強い意志・信念を貫く”意味を持つ左手親指の指輪を選び、リーダーとしての決意を新たにする。

旅の最後は、金沢の代表的な観光スポット「尾山神社」へ。梅澤が、「グループの祈願を私たちがしないと誰がするんだ」と意気込むと、菅原も、「任せてください!」と返し、真剣な表情で参拝する。「楽しかった。あっという間だった」と名残惜しそうな梅澤は、「咲月とめっちゃ来たかったから。2人じゃないと話せないこともあるし」と旅を回顧。昨夜の“涙”を思い出し、「任せて!」と声をかけると、菅原は、「梅さんは誇りのキャプテン。私は、その隣が似合う人になります!」と決意し、“逃避行”を締めくくった。

(C)乃木坂46LLC

(C)乃木坂46LLC