バンダイは、『太陽戦隊サンバルカン』より「バルカンブレス -MEMORIAL EDITION-」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。

「バルカンブレス -MEMORIAL EDITION-」は、2026年に放送45周年を迎えた『太陽戦隊サンバルカン』より、サンバルカンが変身に使用する「バルカンブレス」を、大人向けなりきりアイテムとして商品化。「バルカンブレス」は放送当時DX版として商品化されておらず、電子ユニットを搭載したなりきり玩具としては初の商品化となる。

劇中のサイズ感を再現するため、バルカンブレス本体には電池を使用しない機構を実現。代わりに電池を搭載した専用台座からの給電ギミックを採用しており、ブレス本体への電池搭載無しで変身音声の発動やLEDの発光が可能となっている。ブレス本体にはモーションセンサーを搭載しており、劇中の変身アクションによって変身音が発動、劇中同様にブレス上下のLEDが発光する。またボタン押下により印象的な各種効果音が発動可能。さらに名乗り開始前の各キャラクター効果音も収録した。

ブレス本体は電池を不使用としたことで、劇中に近い縦横約45mmの小型サイズの外観を実現。天面プレートは換装が可能となっており、サンバルカン各キャラクターのバルカンブレスを再現できます。またキャラクター選択により、LEDの発光色も変更可能。さらに専用台座にも音声ギミックを搭載しており、TVサイズの主題歌を含むBGM5曲が再生可能だ。

セット内容

バルカンブレス本体･･･1

バルイーグル用プレート…1

バルシャーク用プレート…1

バルパンサー用プレート…1

ディスプレイ台座…1

(C)東映