バンダイスピリッツは、『五星戦隊ダイレンジャー』より「オーラチェンジャー -MEMORIAL EDITION-」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日 13時より予約受付開始、2026年3月発送予定。

『五星戦隊ダイレンジャー』より、変身アイテム「オーラチェンジャー」をMEMORIAL EDITIONとして初商品化。

セットには右腕用の「オーラギャザー」と左腕用の「オーラスプレッダー」が付属。2016年発売の「戦隊職人」版の金型を一部使用し、メッキ、ダイキャストの使用により重厚感のある外観を実現した。

劇中の変身シークエンス同様、オーラギャザーを引き出し、オーラスプレッダーにセットすることで変身音が発動。変身音のほかにも、オーラギャザー引き出し音や腕振り音を新たに収録し、より没入感あふれる変身遊びが可能になった。通常の変身音に加え、ダッシュ時の変身音やジャンプ中の変身音、天宝来来の玉を使用した変身音なども収録し、変身後にはダイレンジャーの代名詞ともいえる名乗り時の効果音も発動する。

オーラスプレッダーには新たに「気力ボタン」を搭載。左の掌に右の拳を合わせるポーズでボタンを押下、「天火星 稲妻炎上破」をはじめとする各キャラクターの必殺技が発動する。モーションセンサを内蔵しており、腕を突き出す動きで打撃アクションも可能なほか、気伝獣合体開始時のポーズをとることで、五星合体の音声も発動する。その他効果音や、主題歌「五星戦隊ダイレンジャー（TVサイズ）」を含む印象的なBGMも複数発動できる。

(C)東映