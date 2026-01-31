バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「MEMOREALIZE DATA CARD ゴジュウジャーセット」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。

「テガソード -MEMORIAL EDITION-」(別売り)にセットすることで、発動可能なキャラクターボイスやBGMが追加できる「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー MEMOREALIZE DATA CARD」が登場。

ゴジュウジャーのメンバーである、「遠野吠(演：冬野心央)」「百夜陸王(演：鈴木秀脩)」「暴神竜儀(演：神田聖司)」「猛原禽次郎(演：松本仁)」「一河角乃(演：志田こはく)」の5種をラインナップ。本商品では5種がセットとなっている。

本商品にはそれぞれ、録り下ろしの各キャラクターボイスとそれぞれに異なるBGM2種ずつをデータとして収録。別売りの「テガソード -MEMORIAL EDITION-」にセットすることで音声機能を拡張、テガソードから各種ボイス、BGMの発動が可能になる。拡張される音声は変身前、変身後のものに加え、ナンバーワンバトル開幕時の名乗り台詞や必殺技音声も収録。「テガソード -MEMORIAL EDITION-」によるなりきり遊びの没入度が格段に向上する。







