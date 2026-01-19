バンダイは、『ウルトラマンオメガ』より「オメガスラッガー MEMORIAL EDITION」(13,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。

2026年7月発送予定「オメガスラッガー MEMORIAL EDITION」(13,200円)

「オメガスラッガー MEMORIAL EDITION」は、2026年1月17日の放送で最終回を迎えた『ウルトラマンオメガ』の変身アイテム「オメガスラッガー」をメモリアル仕様で商品化したアイテム。

セット内容

商品のセット内容は、劇中再現に特化した「オメガスラッガーMEMORIAL EDITION」本体と、劇中で主人公のオオキダ ソラトが使う「ウルトラメテオ (メモリアル仕様)」4種、大人が着用しても違和感のないようにストラップの長さを再設計した「メテオホルダー(メモリアル仕様)」です。

オメガスラッガー MEMORIAL EDITION…

オメガメテオ(メモリアル仕様)…1

レキネスメテオ(メモリアル仕様)…1

トライガロンメテオ(メモリアル仕様)…1

ヴァルジェネスメテオ(メモリアル仕様)…1

メテオホルダー(メモリアル仕様)…1

オメガスラッガー MEMORIAL EDITION 本体

本体は、発売済みの「変身アイテム DXオメガスラッガー」をベースに、音声と外観の仕様を大幅にグレードアップ。DX版と同様、ウルトラマンオメガへの変身シークエンスが楽しめることはもちろん、TVシリーズ全25話の中から厳選した劇中再現要素を盛り込んだ仕様に生まれ変わっている。

最大のポイントは、最終回(第25話)「重なる未来」にてオオキダ ソラトとホシミ コウセイが2人でウルトラマンオメガに変身した際の変身シークエンスを再現できる点だ。

その他にも、ボタン操作で鳴らすことができる音声として、ウルトラマンオメガの主要キャラクター、オオキダ ソラト、ホシミ コウセイ、イチドウ アユム、ウタ サユキ4人のキャラクターボイスや、番組の主題歌・BGMなどの楽曲を計5曲収録。

BGM楽曲は、オープニング主題歌「BRIGHT EYES」のTVサイズに加えて、 印象的なシーンで頻繁に使用されていたトラックなど全5曲を厳選して収録。 5曲の内の1曲は玩具初収録となるシークレット楽曲も収録予定です。

その他、外観は大幅に塗装面を増やし、劇中プロップの再現度を向上。シルバー面や印象的なレッド部分の塗装により、DXオメガスラッガーからさらに重厚感が増していることに加えて、ウイングのメタリックブルーラインの塗装もより劇中プロップに近いメタリックブルーに色味を変更している。

ウルトラメテオ(メモリアル仕様)4種

本商品に付属するウルトラメテオは、オメガスラッガーとの連動で特別な音声が引き出せるメモリアル仕様にアップデートし。特に進化しているのは、各ウルトラメテオをセットしたときの音声がオメガスラッガー側の操作によって変化する点。

変身用の「オメガメテオ」を例に挙げると、第1話の初変身シーンや、第19話の短縮身音(メロディーなしの短縮版)、最終回で描かれた、ソラトとコウセイがひとつになった特殊変身音など、様々なバリエーションを任意で選択して発動することができる。また、レキネスメテオなど他のウルトラメテオについても、劇中で描かれた複数パターンが再現できるようになっており、ウルトラメテオ1個に対する遊びの幅が広がる。さらに、変身後にはボタン操作で必殺技サウンドが次々に発動し、劇中で印象的だった多彩な必殺技を発動可能だ。

『ウルトラマンオメガ』とは

『ウルトラマンオメガ』は、2025年に放送された円谷プロダクション制作のウルトラマンシリーズ作品。ヒーローも怪獣も存在しない地球に、突然「ソラ」から落ちてきた宇宙人「ウルトラマンオメガ」と地球人のバディ通して、「ウルトラマンがなぜ地球を守るのか?」の問いに迫るドラマ。

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京