JRグループは6日、「青春18きっぷ」と組み合わせて本州・北海道の旅行を楽しめる「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」を2026年度も春季・夏季・冬季に発売すると発表した。

「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」は1枚で1人片道1回、購入時に指定された利用開始日に限り、「青春18きっぷ」との併用で利用可能。「北海道新幹線利用券」と「道南いさりび鉄道線利用券」の2枚綴りとなっており、北海道新幹線の新青森～木古内間(普通車の空いている席に乗車可能)と、道南いさりび鉄道の普通列車(木古内駅から五稜郭駅まで)を連続して利用する場合に限り、片道1回利用できる。

北海道新幹線のみ自動改札機を利用可能だが、「青春18きっぷ」と「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」を同時に投入しなければならない。道南いさりび鉄道を利用する際、係員へ両きっぷを一緒に提示する必要がある。

2026年度、春季は2月31日から4月10日まで販売し、利用期間は3月1日から4月10日まで。夏季は7月3日から9月8日まで販売し、利用期間は7月18日から9月8日まで。冬季は11月27日から1月11日まで販売し、利用期間は12月11日から1月11日までとされている。

発売額は4,650円(大人・こども同額)。全国のJR線のおもな駅(指定席券売機を含む)、旅行センター、おもな旅行会社で発売する。なお、有効期間開始日の変更は、有効期間の開始日前または有効期間内で未使用かつ2枚同時に変更する場合に1回限り取り扱うとのこと。