JR東海は28日、「お得なきっぷ」の一部商品についてリニューアル等を行うと発表した。「JR東海＆16私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」はリニューアルして大井川鐵道も利用可能とし、4月4日利用開始分から商品名を「JR東海＆17私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」に変更する。

「JR東海＆17私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」は、JR東海の在来線全線と隣接する私鉄17社の快速・普通列車(普通車自由席)を対象に、土休日を利用開始日とする連続2日間乗降り自由となるフリーパス。これまでの16私鉄に加え、新たに大井川鐵道大井川本線(金谷～川根温泉笹間渡間)が利用可能となる。ただし、大井川鐵道のEL急行を利用する場合はEL急行料金が別途必要。「きかんしゃトーマス号」等は利用できない。

これまで別途購入した特急券との併用で東海道新幹線(熱海～米原間)に乗車する場合、係員のいる改札を利用する必要があったが、リニューアル後は自動改札機の利用が可能に。新幹線の利用回数制限(4回)を撤廃するため、別途購入した特急券を併用することで、何回でも新幹線に乗車可能になるという。なお、利用可能区間の追加および利便性向上等に伴い、4月4日利用開始分から大人9,800円(現行8,620円)・こども4,330円(現行4,040円)に改定する。

リニューアルを記念し、JR東海在来線と参画私鉄の駅スポットを巡り、「TOKAI STATION POINT(トスポ)」アプリを使ってデジタルスタンプを集めるイベント「TOKAI STATION POINT デジタルスタンプラリー」を期間限定で開催。私鉄の駅スポットで数量限定のノベルティ配布、複数の駅スポットを巡った人向けに抽選によるプレゼントも予定している。実施期間・特典内容等の詳細は決まり次第、「TOKAI STATION POINT」サイトで案内する。