サッポロビールは4月7日、人気漫画『キングダム』とコラボレーションしたデザイン缶「サッポロ 濃いめのレモンサワー キングダムデザイン缶」など3種を数量限定で発売。それに先立ち2月4日より、同キャラクターをイメージした中華料理のレシピ『中華の濃いめし』をWEBで公開している。

「サッポロ 濃いめ」ブランドは、居酒屋で提供されている手搾りサワーのような“濃いめ”の味わいを特長に、ギュッと手搾りしたような、しっかりすっぱいレモン味・ジューシーなグレフル味によるコストパフォーマンスの高さが好評のシリーズ。

今回は、連載20周年を迎える人気漫画『キングダム』とのコラボレーションを実施。各フレーバーの350ml缶と500ml缶のパッケージデザインに、漫画の中で“繋がりが濃いめ”な二人をペアにしたデザインを採用している。

商品ラインアップおよびデザインの組み合わせは、「サッポロ 濃いめのレモンサワー キングダムデザイン缶」の350ml缶には「李信」、500ml缶には「嬴政」がデザインされており、「サッポロ 濃いめのグレフルサワー キングダムデザイン缶」の350ml缶には「騰」、500ml缶には「王騎」が。さらに、「サッポロ 濃いめのレモンサワー 重ね檸檬 キングダムデザイン缶」の350ml缶は「バジオウ」、500ml缶は「楊端和」となっている。

価格はいずれも350ml缶が159円、500ml缶は216円。

また、発売に先立ち、漫画『キングダム』のキャラクターをイメージした中華料理のレシピ『中華の濃いめし』を、ブランドサイトにて公開している。

メニューは、「サッポロ 濃いめのレモンサワー」との相性がいい「濃いめの麻婆豆腐」、「サッポロ 濃いめのグレフルサワー」と一緒にいただくのがおすすめの「濃いめの油淋鶏」、「サッポロ 濃いめのレモンサワー 重ね檸檬」と相性抜群の「濃いめの酢豚」の3種。公開期間は2月4日～4月30日。

さらに、サッポロビール公式Xアカウントにて漫画『キングダム』とのコラボキャンペーン「濃いめの名言グラス」プレゼントキャンペーンも開催中。

公式アカウントをフォローし、対象ポストをリポストすると、抽選で150名に、「濃いめ名言グラス2脚セットA(李信×嬴政)」「濃いめ名言グラス2脚セットB(騰×王騎)」「濃いめ名言グラス2脚セットC(バジオウ×楊端和)」の2脚セット(各50名)がプレゼントされるという。応募期間は2月4日～17日17時まで。

また、4月7日からは、「濃いめのレモンサワー×漫画キングダム『特別アートボード』プレゼントキャンペーン」もスタート。公式アカウントをフォロー&リポストで、抽選で100名に「濃いめ×漫画キングダム特別アートボード」が当たる。応募期間は4月7日～21日17時まで。

※価格はいずれも税抜。