小学館は現地時間の1月26日〜4月19日、イギリスの「ロンドン自然史博物館」にて、『ポケモン生態図鑑』(小学館・刊)をテーマにしたポップアップ『Pokécology』を開催する。

このほどロンドンで開催される本ポップアップは、『ポケモン生態図鑑』に着想を得た展示で、進化から環境に至るまで、ポケモンとロンドン自然史博物館が共有している「自然に対する敬意」を表現したポップアップになっている。

ポケモンの生態を現実世界の行動生態学という新しい切り口でまとめた『ポケモン生態図鑑』(小学館・刊)は、発売約半年で、累計発行部数80万部を突破するなど、大きな話題を集めており、本ポップアップの入場チケットは、英国で情報解禁されるとすぐに完売したという。

Pokécologyの展示

注目の展示は、『ポケモン生態図鑑』のジオラマ。高さ269cm×幅220cmという大型のジオラマには、25種計59匹のポケモンが生息する姿が『ポケモン生態図鑑』のページを基に、精密に再現されている。

背中にポケモンたちを乗せたドダイトスや、ペンドラーとマルヤクデのなわばり争いなど、迫力満点のポケモンたちの姿が見られるほか、イワークが掘り進めた地中の穴は奥まで再現されており、ノコッチやディグダがそれを利用して生活している様子も。

ハスボーの好む綺麗で透明な水の中も忠実に再現され、よく観察するとニョロモの姿を見つけることもできるという。

さらに、オオタチの巣穴が地中でどのようにつながっているかが想像できるような、細部にまでこだわった展示となっている。なお、同ジオラマは、今回のポップアップのために作成され、これが世界初公開となる。

また、本ポップアップでは、ロンドン自然史博物館や『ポケモン生態図鑑』をテーマにしたグッズも多数登場。一部の商品はロンドン自然史博物館のオンラインショップでも販売される。なお、ポップアップを通したグッズの売上は、博物館の慈善活動や400人の科学者による研究活動の支援に役立てられる。

