回転寿司チェーン「くら寿司」は2月6日より、人気キャラクター「mofusand」とコラボした期間限定キャンペーンを、全国の「くら寿司」で開催する。

今回のコラボでは、イラストレーター・ぢゅのが手がけるキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いたイラストシリーズ「mofusand」とコラボ。にゃんこのピックが付いていたり、ナゲットが猫の形になっていたりと、見た目でも楽しめる全5種のコラボメニューが登場する。販売期間は2月6日～3月5日。

ラインアップは以下のとおり。

にゃんこカップ寿司 … 400円

にゃんごろスシサンド … 250円



「にゃんこカップ寿司」(400円)は、人気のマグロと、食感のアクセントとなるきゅうり、華やかさをプラスするためイクラをトッピング。見た目もかわいい一品となっている。「にゃんごろスシサンド」(250円)は、シャリ・ランチョンミートカツ・マヨネーズ・だし巻きたまごを海苔で包んだ一品。

ポテにゃげコンボ … 530円

くろにゃんチョコケーキ … 480円

にゃんにゃんチョコミルク … 480円



「ポテにゃげコンボ」(530円)には、猫型ナゲットとポテトが入っており、ナゲットは、大豆ミートをまるでお肉のような食感、風味に仕上げている。「くろにゃんチョコケーキ」(480円)は、サクサク食感のクランブルの上にキャラメルムースがあり、表面はショコラでコーティングしたドーム型ケーキ。「にゃんにゃんチョコミルク」(480円)は、チョコミルクとホイップの上に、にゃんこたちがマフラーをつけて寄り添いあっているかわいいイラストがデザインされた、バレンタインの時期にぴったりなチョコレートドリンク。

また、2月6日～28日の期間中、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン!®」のゲーム動画がコラボ仕様となり、可愛いにゃんこたちが登場。当たりが出ると、景品として「ラバーチャーム」(全8種)、「アクリルステッカー」(全6種)、「缶バッジ」(全10種)のくら寿司オリジナルグッズをゲットすることができる。

さらに、税込2,500円のお会計ごとにオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも展開。2月6日～の第1弾ではキャラクターのイラストをあしらった「クリアファイル」(全4種)が、2月20日～の第2弾では描き下ろし限定デザインの「クッションチャーム」が、それぞれ先着30万名にプレゼントされる。

(C)mofusand