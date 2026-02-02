日本出版販は1月29日、「全国書店員が選んだおすすめコミック2026」と「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2026」のランキングを発表した。なお、発表にあわせて1月30日より、全国約950の書店にて店頭フェアを開催する。

「全国書店員が選んだおすすめコミック」は、“コミックのプロ”である書店員を対象に、「たくさんの人にすすめたい漫画」「皆に読んでほしい漫画」についてアンケートを実施し、ランキング形式で紹介する企画。

21回目となる今回は、『ベル・プペーのスパダリ婚約～「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い!～(コミック)』(原作:朝霧あさき/原作イラスト・漫画:セレン/スクウェア・エニックス)が1位に輝いた。

なお、上位15作品は以下のとおり。

1位「ベル・プペーのスパダリ婚約～「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い！～」… 原作：朝霧あさき／原作イラスト・漫画：セレン（スクウェア・エニックス）

2位「本なら売るほど」… 児島青（KADOKAWA）

3位「あなたのお城の小人さん ～御飯下さい、働きますっ～」… 原作：美袋和仁/原作：п猫Ｒ/漫画：栗原一実（スクウェア・エニックス）

4位「ディグイット」… ヨシダ。(講談社)

5位「恋するリップ・ティント」… 楠なな(集英社)

6位「継母の心得」… 原作：トール/漫画：ほおのきソラ/構成：藤丸豆ノ介(アルファポリス)

7位「大正學生愛妻家」… 粥川すず(講談社)

8位「THE BAND」… ハロルド作石(講談社)

9位「サンキューピッチ」… 住吉九(集英社)

10位「K－9 警視庁公安部公安第9課異能対策係」… 奧山哲矢(講談社)

11位「シルバーマウンテン」… 藤田和日郎(小学館)

12位「怪しいおまわりさん」… 無機質(集英社)

13位「邪神の弁当屋さん」… イシコ(講談社)

14位「ＢＦＦ」… 小花オト(小学館)

15位「黒月のイェルクナハト」… スズモトコウ(講談社)

続いて、出版社のコミック編集・販売担当者に「悔しいけどおもしろい他社作品」についてアンケートを実施した結果、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック」1位に輝いたのは、『本なら売るほど』(児島青/KADOKAWA)だった。同作は、「全国書店員が選んだおすすめコミック2026」ランキングでも2位に選ばれている。

なお、上位5作品は以下のとおり。

1位「本なら売るほど」… 児島青(KADOKAWA)

2位「レジスタ！」… 藤丸(小学館)

3位「オオカミは月に恋をする」… 小牧まりあ(小学館)

4位「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」… 牛乳麦ご飯(スクウェア・エニックス)

5位「トナリノジイサン」… 小池ノクト(少年画報社)

さらに今回、上位にランクインはしなかったものの、出版社のコミック担当者の中で注目されている以下5作品を、Pick up作品として紹介している。

「学園アイドルマスター GOLD RUSH」… 脚本・構成：猪ノ谷言葉/作画：沖乃ゆう/原作：バンダイナムコエンターテインメント(秋田書店)

「カッパのカーティと祟りどもの愛」… 宮崎夏次系(マガジンハウス)

「汐風と竜のすみか」縞あさと（白泉社）

「じゃあ、あんたが作ってみろよ」… 谷口菜津子(ぶんか社)

「天傍台閣」… 弓庭史路(集英社)

書店店頭フェア特典イラストカード

なお、ランキング発表にあわせて1月30日より、ランクイン作品の店頭フェアが開催されている。書店員や出版社コミック担当によるコメントつきPOPなどを展開するほか、「全国書店員が選んだおすすめコミック2026」「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2026」で第1位を受賞した各作品の1～2巻を購入した方に、先着で、購入作品に応じた特典イラストカードがプレゼントされる。

(C)Asaki Asagiri/SQUARE ENIX (C)selen/SQUARE ENIX

(C)Ao Kojima / KADOKAWA