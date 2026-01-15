ユニクロは、同社のグラフィックTシャツブランド「UT」より、「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」を発売する。集英社の歴代作品にフォーカスした本コレクションは、今後約2年間にわたり展開予定だ。

コレクション第一弾として、集英社を代表する3大誌よりラインナップした「マンガUT」コレクションを3月16日より発売する。

名作の魅力を凝縮したコレクション

「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」では、世界中の人々を魅了し続けてきたマンガ文化の歩みを象徴する名作をあしらった合計約100柄のTシャツが登場予定。ファッションを通じてマンガが紡いできた想像力と表現力が体感できる特別なコレクションを楽しめる。

第一弾は『週刊少年ジャンプ』『週刊ヤングジャンプ』『ジャンプSQ.』

コレクション第一弾では、『週刊少年ジャンプ』『週刊ヤングジャンプ』『ジャンプSQ.』より厳選した11作品22柄を展開する。サイズはメンズTシャツで、価格は各1,990円。販売店舗は全国のユニクロ店舗およびオンラインストア。

また、「UT magazine 2026(vol.13)」では、『週刊少年ジャンプ』編集長と『週刊ヤングジャンプ』編集長へのインタビュー記事を掲載。マンガが持つ本質的な魅力を改めて掘り下げた特集となっている。「UT magazine 2026(vol.13)」は、2月中旬にデジタル版公開、3月初旬よりグローバル旗艦店にて配布予定。

『週刊少年ジャンプ』

「こちら葛飾区亀有公園前派出所」

「キン肉マン」

「キャプテン翼」

「聖闘士星矢」

「幽★遊★白書」

「HUNTER×HUNTER」

「呪術廻戦」

『週刊ヤングジャンプ』

「GANTZ」

「キングダム」

「ゴールデンカムイ」

『週刊少年ジャンプ』/『ジャンプSQ.』

「るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−」

集英社について

集英社は、2026年で創業100周年。漫画、雑誌、書籍などの出版を核としながら、社会の変化に応じた様々な方法で、日本そして世界のより多くの方々に、良質なコンテンツを届けることを目指している。

(C)Gege Akutami/SHUEISHA (C)P1998-2026 (C)YoshihiroTogashi1990－1994 (C)OSAMU AKIMOTO,ATELIER BEEDAMA/SHUEISHA (C)Masami Kurumada/SHUEISHA (C)NOBUHIRO WATSUKI/SHUEISHA (C)Hiroya Oku/SHUEISHA (C)Satoru Noda/SHUEISHA (C)Yasuhisa Hara/SHUEISHA (C)Yoichi Takahashi (C)Yudetamago/Shueisha