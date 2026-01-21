バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「LUFFY’s ARTCANVAS 1/8 -1000LOGS Anniversary-」(8,800円)の二次抽選を受け付けている。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在受付中。2026年10月発送予定。

「LUFFY’s ARTCANVAS 1/8 -1000LOGS Anniversary-」は、尾田栄一郎氏が描いた『ONE PIECE』のカラーページなどを「LUFFY’s」のボディにデザインした「ARTCANVAS(アートキャンバス)」シリーズ第一弾。

記念すべき第一弾は、2021年『ONE PIECE』の1000話を記念して描かれたカラーページイラストをLUFFY’s のフォルムに合わせてデザインし、水圧転写技法でプリントしている。そして今回は特別に、熟練の職人による手作業での印刷技術により、ボディパーツの正面のどこかに「ルフィ」の姿が見えるように水圧転写を施した。なお転写位置には差異がある。

ボディパーツの正面も含め足の裏まで水圧転写を施した仕様により、同じ柄は一つとして存在しない、唯一無二の仕上がりとなっている。

二次抽選の受付期間は1月16日16時～3月29日23時。当選発表は3月30日。

『ONE PIECE』とは 尾田栄一郎による漫画『ONE PIECE』は、1997年に『週刊少年ジャンプ』で連載開始した少年漫画。海賊王を目指す少年モンキー・D・ルフィと仲間たちの冒険を描く。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース）」を巡る壮大な物語で、友情、夢、正義をテーマに世界中で愛される。累計発行部数は5億部を超え、ギネス世界記録にも認定された史上最も売れた漫画シリーズの一つ。

(C)尾田栄一郎／集英社